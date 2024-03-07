Агрегатор новостей ukr.net перестал работать: пользователям недоступны почта и другие сервисы

Украинский интернет-портал, агрегатор новостей UKR.NET по неизвестным причинам был отключен регистратором доменных имен.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Сегодня ночью, в 01:35, регистратор доменных имен Network Solutions, внезапно и без каких-либо предупреждений заблокировал домен ukr.net. В результате интернет-пользователям стали недоступны лента новостей UKR.NET и электронная почта @UKR.NET", - отметили в компании.

В сервисе отмечают, что решить проблему через службу поддержки регистратора не удалось. А также выразили надежду, что выяснят причины и обстоятельства блокировки с началом рабочего дня офиса американской компании-регистратора.

Реклама:

Также компания обратилась с просьбой о помощи к чрезвычайному и полномочному послу Украины в США Оксане Маркаровой.

"Нам жаль, что миллионы украинских пользователей, которые ежедневно читают новости на портале UKR.NET и пользуются почтой @UKR.NET, не могут этого сделать сейчас. Мы делаем все возможное, чтобы восстановиться. В этом нам помогают многие неравнодушные люди. Мы уверены - эти сложности временные, и вскоре почта @UKR.NET и новостная лента на портале UKR.NET снова будут работать", - резюмировали в компании.

Экономическая правда

Реклама: