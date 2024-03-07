ЕС оставил за собой право вернуть пошлину на украинскую продукцию

ЕС оставляет за собой право возобновить пошлины, если импорт украинских продуктов, таких как мясо птицы, яйца и сахар существенно превысит объемы 2022 и 2023 годов.

Об этом говорится в сообщении Европарламента.

Так, в четверг 7 марта голосованием 26 депутатов против 10 было одобрено предложение продлить временную отмену импортных пошлин и квот на украинский сельскохозяйственный экспорт в ЕС еще на год – с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года.

Но ЕС оставляет за собой право возобновить пошлины на некоторые украинские товары, если их импорт будет слишком большим. Это касается таких продуктов как птица, яйца и сахар.

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"Также предусмотрено "аварийное торможение" для особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов, в частности птицы, яиц и сахара. Это значит, что если импорт этих продуктов превысит средние объемы 2022 и 2023 годов, будут вновь введены тарифы", — говорится в сообщении Европарламента.

Напомним:

В четверг 7 марта Комитет по вопросам международной торговли Европейского парламента одобрил продолжение мер по либерализации торговли для поддержки Украины и Молдовы.

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