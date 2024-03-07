Каждый пятый пенсионер в Украине имеет право на льготную пенсию

Более 21% украинских пенсионеров имеют право на льготные условия выхода на пенсию, которые касаются как пенсионного возраста, так и способа расчета размера пенсии.

Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак в подкасте "Хроники экономики".

"По нашим расчетам, в Украине 2,3 миллиона из 10,5 миллиона пенсионеров, то есть более 21%, - это те пенсионеры, которые имеют право на льготную пенсию. Причем, как отмечает ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития - ЭП), у нас в среднем человек, который имеет право на льготную пенсию, выходит на пенсию на 15 лет раньше, чем другие пенсионеры", - заявила Марчак.

Она добавила, что среди стран ОЭСР самая высокая доля льготных пенсий наблюдается в Польше. Однако там она составляет лишь около 6%.

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"Мы рассматривали ситуацию конкретного человека. Если бы он выходил на пенсию по общим правилам, то размер его пенсии составил бы 5400 грн. Но, то законодательство, которое дает ему право на пенсию, дает ему право получать выплаты фактически в 10 раз выше", - добавила первый заместитель министра социальной политики.

Подробнее о видах льготных пенсий в Украине читайте в публикации: Государству сложно поддерживать менее защищенных пенсионеров, но легко выплачивать по 100 тысяч судьям. Что не так с пенсионной системой?

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