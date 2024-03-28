Новости 28 марта: реальный ВВП в прошлом году вырос на 5,3%, РФ продает алмазы сама себе

О ВВП. По предварительной оценке Государственной службы статистики Украины (Госстата), реальный ВВП в 2023 году по сравнению с 2022-м увеличился на 5,3%.

О российских алмазах. Впервые за 15 лет российские власти начнут скупать алмазы за счет средств федерального бюджета, чтобы поддержать госкорпорацию "Алроса", которая попала под санкции и эмбарго западных стран.

О выходе иностранных компаний из РФ. Корпоративный выход из России после ее вторжения в Украину в 2022 году стоил иностранным компаниям более 107 миллиардов долларов в виде списания и потери дохода.

О FTX. Окружной судья США вынес приговор по делу основателя криптобиржи FTX Сэма Бенкман-Фрида по обвинению в мошенничестве с кражей 8 млрд долл у клиентов биржи, приговорив его к 25 годам тюрьмы.

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О импорте сельхозтехники. Украина значительно сократила импорт большинства видов агротехники в 2023 году, и эта тенденция будет сохраняться в 2024 году.

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