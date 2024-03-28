Смена лидера. "Нафтогаз" потерял статус крупнейшей компании страны, уступив место "АТБ-маркету"

У 2023 році загальний дохід першої сотні найбільших компаній сягнув 3,3 трлн грн або близько 20% доходів усього бізнесу в Україні. У 2022 році ця цифра становила 3,1 трн грн. Отже, зростання рік до року цілком відповідає темпам відновлення економіки країни. Проте це лише "середня температура по лікарні".

У деяких секторах та компаніях відбулися колосальні зміни. Так, уперше серед найбільших компаній України за доходами змінився лідер. Цей статус перейшов до "АТБ-маркету" (власники Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков, Віктор Карачун). Оборот мережі у 2023 році збільшився на 33 млрд грн до 181 млрд грн.

Зросли доходи й інших ритейлерів. Десять їх представників з рейтингу збільшили оборот з 413 млрд грн до 537 млрд грн. На відміну від першого року війни, у 2023 році споживча інфляція була мінімальною, тож цей результат – лише їх заслуга.

Першим місцем за оборотами вперше поступився багаторічний лідер НАК "Нафтогаз України". У 2023 році сама державна компанія отримала 169,9 млрд грн, але її консолідований дохід (разом з дистрибюторським бізнесом, побудованим на базі ексоблгазів Дмитра Фірташа) усе одно найбільший у країні.

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Головне зростання в абсолютному та відносному вимірах – у найбільшої нафтовидобувної компанії в країні – "Укрнафти". У листопаді 2022 року цю державну компанію очолив Сергій Корецький. Його запросили на цю посаду після націоналізації компанії, яку раніше контролював олігарх Ігор Коломойський.

У 2023 році дохід "Укрнафти" зріс у 2,6 разу – майже на 70 млрд грн до 95 млрд грн. Вона забезпечила майже весь приріст обороту в енергетичному секторі.

Це сталося завдяки прозорості роботи і консолідації операцій, які раніше були розпорошені серед десятків юридичних осіб. У 2023 році компанія збільшила видобуток нафти на 3% до 1,4 млн тонн, газу – на 6% до 1,09 млрд куб м.

На другому місці за динамікою збільшення доходів – найбільший приватний виробник зброї – "Українська бронетехніка". Доходи компанії зростають третій рік поспіль: із 100 млн грн у 2021 році до 32 млрд грн у 2023 році. Також помітне зростання на ринках дистрибуції (фармацевтичні фірми "БаДМ", "Оптима-фарм", автодилер "Тойота-Україна"), транспорту і зв'язку ("Нова пошта", "Укрзалізниця").

Прибутки та збитки

Головним підсумком 2023 року стало повернення прибутковості бізнесу. У 2022 році фінансовий результат топ-100 компаній був від'ємним: збитки сягнули 10 млрд грн. За 2023 рік вони отримали 127 млрд грн прибутку. Хоча до показника 2021 року ще далеко, тоді прибуток сотні компаній перевищив 317 млрд грн.

Покращення у 2023 році відбулося головним чином завдяки зменшенню збитковості в металургійній та нафтогазовій галузях. Наприклад, "Арселорміттал Кривий Ріг" зменшив збиток із 42 млрд грн до 12 млрд грн. У 2022 році компанія потерпала від блокади портів і зупинки виробництва через відключення електроенергії. Торік ці проблеми частково вдалося подолати.

Загальні результати були б ще кращі, якби не падіння прибутку державного "Укргазвидобування", що є частиною групи "Нафтогаз" – з 60,5 млрд грн у 2022 році до 3,1 млрд грн у 2023 році. Це можна пояснити зупинкою видобутку на Сахалінському родовищі, хоча в самій компанії заявляють про рекордний у 2023 році видобуток газу, великі інвестиції та рентні платежі до бюджету.

Найбільше зріс прибуток у згаданої "Укрнафти". Хронічно збиткову компанію (мінус 5 млрд грн у 2022 році) новий менеджмент після націоналізації перетворив на курку, що несе золоті яйця: 25 млрд грн чистого прибутку у 2023 році.

Імовірно, через кілька років "Укрнафта" боротиметься з "АТБ-маркетом" за звання компанії №1. До 2027 року там планують подвоїти видобуток нафти і природного газу до 3 млн тонн та 2 млрд куб м відповідно.