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Реальный ВВП Украины в прошлом году вырос на 5,3% – Госстат

Четверг, 28 марта 2024, 17:59 - Алексей Павлыш

По предварительной оценке Государственной службы статистики Украины (Госстата), реальный ВВП в 2023 году по сравнению с 2022-м увеличился на 5,3%

Об этом сообщили в Госстате.

При этом номинальный ВВП составил более 6,5 трлн грн, свидетельствуют данные Госстата.

 

Ранее в НБУ прогнозировали, что рост ВВП Украины по итогам 2023 года мог превысить 5% благодаря большим, чем ожидалось, поступлениям международной финансовой помощи, хорошему урожаю, отсутствию перебоев в энергосистеме, новому морскому коридору и адаптивности предпринимателей. В октябре 2023 года НБУ прогнозировал рост показателя на 4,9%.

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В январе-феврале 2024 года рост украинского ВВП оценивается на уровне 3,6%.

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Напомним:

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По итогам 2023 года ВВП Украины с высокой вероятностью пересек уровень 5%, то есть будет выше октябрьского прогноза Национального банка в 4,9%.

Экономическая правда

ВВП Госстат
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