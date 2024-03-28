Потери от выхода иностранных компаний из РФ оцениваются в более чем 100 миллиардов долларов - Reuters

Корпоративный выход из России после ее вторжения в Украину в 2022 году стоил иностранным компаниям более 107 миллиардов долларов в виде списания и потери дохода.

Об этом сообщает Reuters, которое проанализировало документы и заявления компаний.

"Объем убытков вырос на треть с момента последнего подсчета в августе прошлого года, подчеркивая масштабы финансового удара по корпоративному миру от вторжения Москвы, а также подчеркивая внезапную потерю западного опыта из российской экономики", - пишет агентство.

Эксперты отмечают, что поскольку вторжение России продолжается на фоне нестабильной военной помощи Запада, а детализация западных режимов санкций растет, компании, которые все еще стремятся выйти из России, вероятно, столкнутся с дальнейшими трудностями и будут вынуждены соглашаться на большие списания и убытки.

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Руководитель РФ Владимир Путин после "победы" на выборах теперь имеет обновленный мандат на дальнейшую изоляцию от Запада, в частности путем дополнительных конфискаций активов и политического давления.

Москва требует скидки по крайней мере в 50% на продажу иностранных активов и постоянно ужесточает требования к выходу, часто принимая номинальные комиссии всего в один рубль.

В этом году продажи активов, принадлежащих Shell, HSBC, Polymetal International и Яндекс НВ были объявлены на общую сумму почти 10 млрд долл со скидками до 90%. На прошлой неделе компания Danone заявила, что получила разрешения регуляторных органов на продажу своих российских активов, понеся общие убытки в 1,3 млрд долл.

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Около 1000 компаний уже вышли из РФ. Но сотни компаний, в том числе французский ритейлер Auchan и Benetton, до сих пор работают или приостановили бизнес там, согласно анализу Йельской школы менеджмента.

Напоминаем:

Крупнейший мировой производитель кирпича - австрийский концерн Wienerberger - продал два завода в России и вышел с российского рынка.