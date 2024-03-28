Россия из-за санкций начала продавать алмазы сама себе

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Впервые за 15 лет российские власти начнут скупать алмазы за счет средств федерального бюджета, чтобы поддержать госкорпорацию "Алроса", которая попала под санкции и эмбарго западных стран.

Об этом пишут Reuters и The Moscow Times.

Минфин РФ и "Алроса", которая на 34% принадлежит Росимуществу, а еще на треть - правительству Якутии, договорились о закупках алмазов у Госхран, пишет Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По словам собеседника агентства, первая сделка по выкупу камней состоялась в марте, а в течение года они будут регулярными.

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"Алроса", которая контролирует 95% российской добычи алмазов и более четверти - мировой, в январе 2024 года попала в блокировочный санкционный список ЕС и попала под санкции Швейцарии.

Тогда же страны G7 запретили прямой импорт алмазов из РФ, а с марта решили ввести поэтапное эмбарго на поставки обработанных в третьих странах алмазов российского происхождения.

"Уже в прошлом году у "Алросы" возникли проблемы с продажами: запасы нераспроданных алмазов на балансе компании за год подскочили в 1,6 раза - с 52 до 84 млрд рублей в денежном выражении. По итогам года компания отчиталась о потере 15% прибыли (85 млрд рублей), 9% выручки (322 млрд рублей) и сокращении добычи на 3%, до 34,6 млн карат", - пишет The Moscow Times.

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При этом крупнейшим покупателем российских алмазов осталась Индия, которая обрабатывает 90% мировой алмазодобычи. Но в конце года и на этом рынке у "Алросы" возникли проблемы: местный регулятор попросил прекратить поставки, ссылаясь на переизбыток сырья.

ЕС оценил потерянные доходы России от потери части алмазного рынка в 4 миллиарда евро. Представитель Кремля Дмитрий Песков угрожал Западу "эффектом бумеранга", утверждая, что "Алроса" найдет пути обхода санкций и новые рынки сбыта.

Отмечается, что последний раз государство выкупало добытые в России алмазы во время глобального финансового кризиса 2008-09 годов. Тогда Госхран приобрел у "Алросы" камней на 1 млрд долл.

Экономическая правда