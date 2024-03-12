Новости 12 марта: пакет помощи от США на $300 миллионов, компании оценили убытки от блокировки границы

О пакете помощи от США. Белый дом объявил о выделении пакета военной помощи для Украины на 300 миллионов долларов.

Об убытках от блокировки границы. Из-за блокирования пунктов пропуска на польско-украинской границе 67% топ-менеджеров членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) заявили об ощутимых последствиях для бизнеса.

Об облигациях "Укрэнерго". Группа держателей облигаций "Укрэнерго" (с погашением в 2028 году) растет и приближается к половине непогашенной основной суммы долга. Достижение простого большинства позволит инвесторам заблокировать любой план реструктуризации.

О замороженных активах РФ. Европейский Союз планирует выделить Украине 2-3 млрд евро из доходов, полученных депозитарием Euroclear от замороженных российских активов, уже летом этого года.

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О "Северных потоках". Компания Nord Stream подала в суд на страховщиков, требуя сумму около 400 млн евро из-за отказа покрывать ущерб от взрывов, разрушивших газовую инфраструктуру двух газопроводов на дне Балтийского моря.

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