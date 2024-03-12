Знай свои права. Как рассчитать больничный, отпускные и компенсацию за неиспользованный отпуск

Усі офіційно наймані працівники в Україні мають певний набір соціальних гарантій, які їм повинен забезпечити роботодавець.

Він має створити безпечні та здорові умови праці, не перевищувати максимальну тривалість робочих годин на тиждень, виплачувати щонайменше мінімальну заробітну плату, надавати щорічну відпустку та лікарняні.

Відпустка

Відповідно до закону "Про відпустки", усі офіційно працевлаштовані працівники мають право щонайменше на 24 дні основної щорічної відпустки. Право на відпочинок працівник отримує після шести місяців роботи.

Відпустка працівників вугільної та металургійної промисловості може бути довшою, але не більшою за 28 днів. Довший відпочинок передбачений і для людей з інвалідністю: першої та другої груп – до 30 днів, третьої – до 26 днів.

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Проте під час дії воєнного стану роботодавець має право обмежити щорічну основну відпустку 24 днями будь-якому працівнику.

Крім основної щорічної відпустки, є ще оплачувана додаткова – за важкі умови праці (добувна промисловість, металургія, хімічне виробництво, нафтопереробка, виробництво електроенергії, газу та води, оброблення металу). Перелік таких виробництв і тривалість додаткової відпустки містить постанова уряду.

Тривалість додаткової щорічної відпустки не має перевищувати 35 календарних днів. Як правило, це 7-14 днів (для більшості професій), проте є винятки. Працівники, залучені до виробництва ртуті, мають додаткові 42 дні відпочинку.

Таким чином, загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 днів – 24 і 35 відповідно.

Як розрахувати відпускні

Щоб розрахувати суму, яку працівник отримає під час відпустки, слід визначити його середньоденну зарплату в розрахунковому періоді. Мова йде про останні 12 місяців перед місяцем, коли робітник іде у відпустку. Якщо людина бере відпустку в березні 2024 року, то розрахунковим періодом для визначення розміру відпускних є середньоденна зарплата з березня 2023 року по лютий 2024 року.

Якщо людина пропрацювала менше року, то для розрахунку беруться тільки повні місяці роботи. Як повний зараховується той місяць, у якому працівник вийшов на роботу. Наприклад, якщо перший робочий день припав на 10 вересня 2023 року, то до розрахунку включаються всі дні того вересня. Якщо ж відпустка починається 10 березня 2024 року, то цей місяць уже не входить до розрахунку.

Наступний крок – визначити тривалість цього розрахункового періоду в календарних днях. Зазвичай це рахується так: кількість днів у році (365 або 366), з яких вираховуються святкові і неробочі (загалом у році таких 12). Однак під час дії воєнного стану святкових неробочих днів немає.

Отже, середньоденна зарплата для розрахунку відпускних вираховується за формулою: сума виплат за розрахунковий період ділиться на 365 або 366 днів.

Наприклад, у березні 2024 року працівниця планує взяти відпустку на пʼять днів. З березня 2023 року по лютий 2024 року вона отримала 300 тис грн зарплати. Отже, її середньоденна зарплата становить 819,67 грн, а сума відпускних – 4 098,35 грн (819,67 грн помножені на пʼять календарних днів).

Виплачуються відпускні перед відпусткою.

Компенсація за невикористану відпустку

Грошову компенсацію за невикористану відпустку можна отримати в разі звільнення, призову або прийняття на військову службу (працівник має право написати відповідну заяву) і якщо щорічна відпустка працівника довша за 24 дні.

В інших випадках грошова компенсація за невикористані дні законодавством не передбачена – лише за індивідуальними домовленостями за місцем роботи.

У разі звільнення сума компенсації розраховується за аналогією з відпускними: середньоденна зарплата множиться на кількість невикористаних днів відпустки.

Відпустка за власний рахунок

Крім щорічної основної та додаткової відпусток, працівник має право на відпочинок за власний рахунок: із збереженням місця роботи, але без виплати зарплати. У цьому випадку розраховуються не сума відпускних, а заробітна плата за місяць, у якому працівник узяв неоплачувану відпустку.

Для цього визначається заробітна плата за один конкретний місяць та ділиться на кількість робочих днів або робочих годин – залежно від того, за яким принципом нараховується зарплата. Отриману суму потрібно помножити на кількість днів (годин), у які працівник працюватиме у відповідному місяці.

Наприклад, офіційна зарплата працівника за місяць становить 20 тис грн. У березні він хоче взяти три дні відпустки за власний рахунок. Оскільки в березні 2024 року 21 робочий день, то середньоденна зарплата працівника становить 952,38 грн. Відповідно, віднявши дні відпустки, працівник отримає зарплату за 18 робочих днів у розмірі 17 142,84 грн (952,38 грн помножені на 18 днів).

Лікарняні

Роботодавець оплачує лише п'ять днів з лікарняного. Решту за потреби компенсує державний Фонд соціального страхування. Аби самостійно розрахувати суму лікарняних, потрібно зважати на три пункти: річну заробітну плату, страховий стаж та кількість днів, протягом яких людина лікуватиметься.

Для початку потрібно вирахувати середню денну заробітну плату. Для цього беруться заробіток за минулий календарний рік, премії, компенсації та відпускні і діляться на 365 днів. Залежно від трудового стажу працівники отримують відповідні відсотки від середнього заробітку: до трьох років – 50%, три-пʼять років – 60%, пʼять-вісім років – 70%, понад вісім років – 100%.

Формула для розрахунку розміру лікарняних виплат така: середня заробітна плата за день, помножена на кількість календарних днів перебування на лікуванні, помножені на відсоток залежно від стажу.

Наприклад, за рік працівник з пʼятирічним стажем отримав 250 тис грн. Відповідно, його середня зарплата за день становить 683,06 грн. Лікарняний потрібно оформити на п’ять днів. Виплати рахуються так: 683,06 грн множаться на пʼять календарних днів і на 70%. Виходить 2 390,5 грн.

Відпускні та лікарняні для ФОПів

На відміну від офіційно найманих працівників, фізособи-підприємці не мають соціальних гарантій, адже закон не передбачає для них відпускних та лікарняних.

Однак останнім часом роботодавці, наймаючи працівників, оформляють їх як ФОПів і в рамках усних угод обіцяють забезпечувати тими ж правами та соціальними гарантіями, які мають наймані працівники. Чи виправданий такий підхід? У випадку дотримання домовленостей – так, проте за виникнення конфліктних ситуацій такі працівники можуть залишитися без жодних виплат.

Декретна відпустка та виплати

Відповідно до ст. 179 Кодексу законів про працю, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами триває 126 днів (70 днів – до народження немовляти та 56 – після). Однак у разі народження двох і більше дітей та в разі ускладнення пологів декретну відпустку можуть продовжити з 56-ти до 70 днів.

Жінки-"чорнобильці" мають право на 180 днів декретної відпустки (90 днів – до пологів та 90 – після). З 2023 року за бажанням жінки частину відпустки, яка передбачена до пологів, можуть перенести на період після пологів.

Декретні виплати нараховуються жінкам, які отримали листок непрацездатності в медзакладі, у якому вони перебувають на обліку. Зазвичай такий листок видають на 30-му тижні вагітності. Винятком є жінки, що належать до першої-третьої груп "чорнобильців" і можуть піти в декретну відпустку з 27 тижня вагітності.

Крім того, за бажанням матері або батька дитини одному з них надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Декретні – це обов’язкова виплата, яку отримує кожна жінка під час надання спеціального лікарняного "Вагітність і пологи".

Отримати виплати можуть і працевлаштовані, і безробітні жінки. Працевлаштована жінка отримає допомогу в розмірі 100% середньої зарплати з Пенсійного фонду за весь період декретної відпустки. Для цього роботодавець повинен подати до Пенсійного фонду відповідну заяву-розрахунок.

Мінімальна сума декретних виплат на місяць не може бути нижчою, ніж мінімальна заробітна плата (із січня 2024 року – 7,1 тис грн), максимальна – не більше "розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску". Ця сума дорівнює 15 розмірам мінімальної зарплати (наразі 106,5 тис грн).

Для жінок, які не працюють, виплати становлять 25% від місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи (із січня 2024 року – 2 920 грн).

Як розрахувати декретні виплати

Декретні виплати розраховуються за такою ж формулою, як лікарняні: середньоденний дохід потрібно помножити на кількість днів у декреті.

До заробітної плати належать усі виплати, за які підприємство сплачує ЄСВ. Сюди входять премії, доплати і звичайна зарплата. Отже, формула для розрахунку декретних виплат така: дохід за 12 місяців ділиться на 365 (366) днів та множиться на кількість днів декретної відпустки.