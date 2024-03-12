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США объявили о выделении Украине нового пакета помощи на 300 миллионов долларов

Вторник, 12 марта 2024, 20:06 - Анастасия Дячкина

Белый дом объявил о выделении пакета военной помощи для Украины на 300 миллионов долларов.

Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Пакет помощи включает ракеты для HIMARS, артиллерийские боеприпасы и другое вооружение.

Салливан заявил, что финансирование поступает за счет непредвиденной экономии средств от контрактов Пентагона и будет использовано для артиллерийских снарядов и боеприпасов для артиллерийских ракетных систем (HIMARS).

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"Эти боеприпасы позволят украинскому оружию вести огонь в течение определенного периода, но только короткого периода", - сказал Салливан во время брифинга.

Объявление об американской военной помощи Украине станет первым подобным шагом с декабря 2023 года. Оно состоится на фоне того, как выделение дополнительных средств Киеву еще блокируется республиканцами в Конгрессе США, пишет "Европейская правда".

Напомним: 

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Белый дом 11 марта опубликовал бюджетное предложение на 2025 финансовый год, которое предусматривает выделение 1,5 миллиарда долларов на противодействие агрессии Кремля и в частности 482 миллиона долларов на помощь Украине.

США война
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