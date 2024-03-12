По 700 тысяч евро на компанию: в ЕБА оценили убытки от блокирования границы

Из-за блокирования пунктов пропуска на польско-украинской границе 67% топ-менеджеров членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) заявили об ощутимых последствиях для бизнеса.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ЕБА.

"Уже более четырех месяцев продолжаются забастовки на польско-украинской границе, в результате которых движение по пунктам пропуска для грузового транспорта значительно затруднено, а иногда и вовсе невозможно. Действия протестующих, препятствующие свободному движению грузов, создают дополнительные вызовы для бизнеса в Украине, работа которого и без того отягощена реалиями военного времени.

В целом, 67% опрошенных нами топ-менеджеров членских компаний ЕБА сообщили о том, что их бизнес ощутил на себе последствия забастовок на польско-украинских пунктах пропуска", - говорится в сообщении.

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По данным 36 участников опроса Ассоциации, общая совокупная сумма убытков с начала забастовок составила по крайней мере 24,8 млн евро. В пересчете на одну компанию - это почти 700 тыс евро убытков в среднем.

Отмечается, что забастовки существенно повлияли на стоимость логистики. 98% опрошенных компаний заявляют о росте цен на услуги транспортировки продукции.

При этом 23% компаний сообщают о росте цен до 50%, 32% - рост на 50-75%, 25% - рост на 75-100%. 16% респондентов сообщили о росте цен на более чем 100%, добавили в ЕБА.

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57% опрошенных компаний потеряли заказы из-за блокировки границы. В среднем, компании почувствовали падение заказов на уровне 25%. Кроме этого, забастовки негативно повлияли на планы половины опрошенных компаний по расширению или развитию бизнеса.

"Забастовки влияют на деятельность как экспортеров, так и импортеров. Среди компаний, принявших участие в опросе, 66% ведут экспортную деятельность и 91% проводят импортные операции.

Кроме прямых финансовых потерь, компании сообщают о негативном влиянии забастовок на текущие и будущие контракты компаний, ущерб деловой репутации, создание угрозы продовольственному обеспечению, нарушение цепей поставок, рост цен и уменьшение конкурентоспособности, рост складских затрат и перегрузки складов, угрозу остановки производства и даже закрытия предприятий", - заявили в Ассоциации.

Специальный опрос по экономическому влиянию забастовок на бизнес проводились в период февраль-март 2024 года. Участие приняли специалисты 44 членских компаний Ассоциации.

Напомним:

Сообщалось, что на границе польские фермеры полностью перекрыли движение грузовиков из Украины в Польшу по направлениям пунктов пропуска "Шегини", "Ягодин", "Угринов" и "Устилуг".

Экономическая правда