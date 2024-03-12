Подсанкционный Фукс строит ЖК у офиса ГУР. Почему киевские власти не забрали участок?

Влітку 2023 року "шляхетні невідомі літаючі об’єкти" кілька разів атакували будівлі "Москва-сіті" в столиці країни-агресора. Цей діловий район складається з 23-х хмарочосів, на будівництво яких витратили 12 млрд дол. Два з них у 2011-му та 2015 роках звела компанія Mos City Group бізнесмена Павла Фукса.

Аналогічний за масштабом проєкт Фукс планував реалізувати в Києві. На Рибальському півострові він хотів побудувати шість офісних будівель висотою 65-68 метрів, інвестувавши в це мільярд доларів. Однак на заваді цих планів стала фінансова криза 2008-2009 років.

Попри невдачу Фукс не проґавив шанс забудувати ділянку, яку взяв в оренду в громади Києва. У 2017 році компанія bUd development почала зводити на ній ЖК Oasis. У 2022 році девелопер призупинив роботи і досі їх не відновив.

Наприкінці 2022 року очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов написав листа київському міському голові Віталію Кличку з проханням розірвати договір оренди землі через "загрозу національній безпеці". Через рік віз і нині там: столична влада не забрала ділянку. Чому?

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Як Фукс зайшов на будівельний ринок Києва

Павло Фукс народився в Харкові, проте головні статки заробив у Москві. У 1994-2014 роках він торгував горілкою і технікою, побудував під Рубльовкою три котеджні селища, спорудив ТРЦ та звів дві вежі в "Москві-сіті".

У 2014 році Ігор Коломойський запросив Фукса повертатись в Україну. "Приїжджай, у нас зараз демократія справжня, клас", – цитував Коломойського колишній московський бізнесмен в інтерв'ю ЕП. Серед інтересів Фукса – нафтогазовий бізнес, проблемні активи і земля в Києві. У 2021 році Forbes оцінював статки підприємця 165 млн дол, помістивши його на 67 місце рейтингу.

У 2017 році Фукс викупив ТОВ "Інтерстрой груп", яке орендувало три сусідні ділянки загальною площею 5 га на вулиці Електриків, у сина колишнього міського голови Харкова Геннадія Кернеса. Тоді ж почалася підготовка до зведення ЖК Oasis – чотирьох будівель висотою 30-32 поверхи на 1 700 квартир.

Девелопером проєкту виступила компанія bUd development. Під цим брендом будують народний депутат Вадим Столар, експрезидент "Київміськбуду" Ігор Кушнір та співзасновниця Stolitsa Group Владислава Молчанова. За словами співрозмовників ЕП на ринку, ситуативно вкладати кошти в проєкти bUd development могли й "тіньові" інвестори, переважно бізнесмени та політики.

У 2021 році Рада національної безпеки і оборони (РНБО) запровадила санкції проти Фукса через його причетність до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні. Попри це, зведення першої черги ЖК Oasis біля опор Подільського мостового переходу тривало.

Будівництво першої черги ЖК Oasis припинилось після повномасштабного вторгнення РФ. ДЖЕРЕЛО: bild.ua

Усе зіпсував російський паспорт

У лютому 2022 року будівництво житлового комплексу на орендованих Фуксом землях зупинилося. У тому ж році ГУР звернулося до київського міського голови Віталія Кличка з проханням зупинити дію рішення Київської міської ради про передавання в оренду ТОВ "Інтерстрой груп" земельних ділянок.

Своє прохання Буданов аргументував тим, що ЖК Oasis зводиться біля будівлі ГУР, що загрожує "державній безпеці та може завдати шкоди національним інтересам України". У листі очільник ГУР також вказав дані російського паспорта Фукса, виданого у 2017 році, і нагадав про запроваджені у 2021 році проти нього санкції РНБО. Сам Фукс називає себе "українським бізнесменом".

У департаменті земельних ресурсів Київської міськради ЕП повідомили, що підставами для розірвання договорів оренди є рішення суду, необхідність використання ділянки для суспільних потреб та несплата за оренду.

У 2022-2023 роках представники департаменту не готували проєкт рішення про розірвання договорів в односторонньому порядку та не зверталися до суду для дострокового розірвання договорів. Переконують, що для цього не було підстав.

"Ці земельні ділянки на теперішній час забудовані. Розірвання договорів оренди земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти нерухомого майна, призведе до безоплатного використання землі. Водночас, до Київради та КМДА направлено численні звернення громадян-інвесторів ЖК Oasis щодо відновлення будівництва та захисту їх прав на власне житло", – пояснюють у департаменті.

КМДА звернулася до Державної податкової служби (ДПС), де їй відповіли, що до кінця 2022 року ТОВ "Інтерстрой груп" заборгувало 3,3 млн грн за оренду ділянок, а також мало ще 4,3 млн грн податкової заборгованості.

Довідка. 20 грудня 2016 року Київська міська рада ухвалила рішення про передавання в оренду ТОВ "Інтерстрой груп" трьох земельних ділянок загальною площею понад 5 га на вул. Електриків, 28. Термін оренди – десять років. Вартість оренди – 3% від нормативної грошової оцінки на рік або 3,9 млн грн.

На початку 2024 року КМДА запитала в податківців, чи перебуває "Інтерстрой груп" у переліку підприємств-боржників, на що отримала негативну відповідь. ЕП надіслала запит у ДПС з питанням, чому компанія Фукса не перебуває в цьому переліку, але на момент виходу публікації відповіді не отримала.

Співрозмовник ЕП в КМДА пояснив, що центральна влада вирішила конфіскувати активи Фукса рік тому. Міська влада очікує дій від державних структур і не розриває договори оренди, бо міський бюджет втратить джерело доходу.

"Якщо зараз розірвати договір, то місто нічого не отримає, це буде історія про популізм. Якщо ж конфіскують і продадуть, то борги перейдуть наступному власнику, який повинен буде заплатити", – пояснив співрозмовник ЕП.

До слова, Кличко був одним з гостей на святкуванні 50-річного ювілею Фукса в Козині у 2021 році, стилізованому під Венеційський карнавал.

Недосанкції

Чому держава не поспішає отримати у власність майно підсанкційного підприємця? Фукс перебуває під санкціями РНБО, але не в санкційному "воєнному" списку відповідно до ухваленого навесні 2022 року закону.

Влітку 2022 року колишній очільник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков пояснював, що конфіскувати активи підприємця можна лише в разі існування доказів фінансування ним війни проти України.

"Фукс може потрапити під вторинні санкції, якщо виявиться, що він проводив певні операції з підсанкційними особами чи компаніями з РФ", – заявив Новіков.

Санкції ж РНБО передбачають лише блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, анулювання або зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами.

У травні 2023 року СБУ повідомила Фуксу про підозру в махінаціях та ухиленні від сплати податків. За оцінкою правоохоронців, з 2018 року бізнесмен заволодів активами українських компаній більш ніж на 100 млрд грн.

У межах кримінального провадження суд наклав арешт на корпоративні права та рахунки ста компаній, на права вимоги за понад 1 600 кредитами, на 240 об’єктів нерухомості і транспортних засобів. Частину арештованих активів передали в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів.

У коментарі УП Фукс повідомив, що був інвестором і скуповував "нікому не цікаві активи": "Мене кудись причепили. Звинувачують у тому, що я росіянин".

Озвучена СБУ цифра багатьох здивувала: із статками, які Фуксу приписали правоохоронці (2,7 млрд дол), бізнесмен посів би другу сходинку в рейтингу найбагатших українців 2022 року одразу після Ріната Ахметова (4,4 млрд дол).

Квартири під питанням

Що буде з житловим комплексом? Директор асоціації "Будівельна група "Буд девелопмент" (об'єднує компанії, що працюють під брендом bUd development) Олексій Прокопенко не бачить підстав для розірвання договору оренди. На його думку, ЖК Oasis слід добудувати "навіть у разі зміни землекористувача".

Прокопенко не розкрив кількість вкладників та суму коштів, інвестованих у проєкт. "Інвесторів багато, кошти проінвестовані величезні", – сказав він. На офіційному сайті ЖК вказано, що в Oasis придбали квартири близько 500 осіб.

Так мав би виглядати ЖК Oasis після завершення ДЖЕРЕЛО: bild.ua

"Розуміючи своє завдання перед інвесторами, ми не раз зверталися з проханням до ГУР щодо відновлення робіт на об’єкті з наданням гарантій та сприяння в безпечному функціонуванні головного розвідувального органу держави.

Ми з розумінням сприймаємо необхідність призупинення будівництва під час війни, але наголошуємо на необхідності відновити будівництво за першої можливості", – йдеться в повідомленні житлового комплексу.