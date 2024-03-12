Владельцы облигаций "Укрэнерго" могут заблокировать план реструктуризации – СМИ

Группа держателей облигаций "Укрэнерго" (с погашением в 2028 году) растет и приближается к половине непогашенной основной суммы долга. Достижение простого большинства позволит инвесторам заблокировать любой план реструктуризации.

Об этом пишет профильное издание Reorg со ссылкой на ознакомленные источники.

Достижение простого большинства имеет решающее значение для инвесторов "Укрэнерго", поскольку это позволит им заблокировать любой план реструктуризации, даже если компания объединит свои облигации с суверенными еврооблигациями Украины, как это произошло в 2022 году, пишет издание.

Облигации на сумму 825 млн долл под 6,875% сейчас торгуются на уровне 36 центов после роста на 8 пунктов в феврале, когда организовалась группа держателей облигаций, согласно данным Solve Advisors.

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Держатели облигаций, которые работают с Cleary Gottlieb, опубликовали 5 февраля заявление, в котором призвали "Укрэнерго" к скорейшему "содержательному взаимодействию" с держателями облигаций, если компания рассматривает возможность новой реструктуризации. Компания еще не взаимодействовала с группой, отметили источники.

Облигации были выпущены в ноябре 2021 года для погашения просроченной задолженности государства перед производителями электроэнергии. "Зеленые" облигации на сумму 825 млн долл под 6,875% "Укрэнерго" выпустило с привязкой к устойчивому развитию под гарантию Министерства финансов Украины.

Облигации "Укрэнерго" впервые были реструктуризированы через полгода после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, когда владельцы облигаций согласились продлить начальную дату погашения в 2026 году до 2028 года и предоставили компании двухлетнюю отсрочку выплаты процентов - она заканчивается в этом году в ноябре, пишет Reorg.

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"9 ноября компания должна либо выплатить отсроченные четыре купона на общую сумму 113 млн долл плюс еще 10 млн долл процентов на отсроченные суммы, выдать такую же сумму в натуральной форме или снова обратиться за реструктуризацией", - пишет издание.

"Соглашение о реструктуризации в 2022 году дало "Укрэнерго" пространство для восстановления разрушенной инфраструктуры, поддержания надежной поставки электроэнергии и возможность сохранить валютные поступления в компанию и на рынок электроэнергии в целом", - говорится в материале.

В 2022 году "Укрэнерго" при поддержке Rothschild и Finpoint заключило соглашение о реструктуризации облигаций. Правительству удалось объединить суверенные облигации и облигации Укрэнерго, что помогло компании преодолеть барьер для голосования.

Однако, по данным издания, на этот раз владельцы облигаций стремятся отделить облигации компании от переговоров о суверенном долге.

В своем заявлении от 5 февраля группа держателей облигаций "Укрэнерго" заявила, что кредиторы поддержат только реструктуризацию или управление обязательствами по облигациям "Укрэнерго" с погашением в 2028 году, если транзакция будет касаться долга компании "на отдельной основе, а не в рамках любой запланированной реструктуризации государственного долга Украины".

Украина все еще имеет возможность объединить облигации "Укрэнерго" и суверенные еврооблигации и порог для такого голосования с двумя лимитами составляет 66,6% по всем облигациям, и минимум 50% по каждой отдельной облигации, отмечает Reorg.

Напомним:

В августе 2022 года Украина получила необходимые согласия от держателей евробондов по реструктуризации долга - отсрочке выплат и сроков погашения по ним на два года.

Также согласие кредиторов получили "Укравтодор" и "Укрэнерго".

Экономическая правда