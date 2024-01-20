Мазепа уверен что его задержали не за бизнес: "Их возмутила моя критика правоохранительного произвола"

ЕП

Основатель Concorde Capital Игорь Мазепа, которого вчера задержало ГБР по делу о завладении землей вблизи Киевской ГЭС считает, что дело против него мотивировано критикой правоохранителей.

Об этом Игорь Мазепа написал на своей странице в Facebook.

Мазепа отметил, что его деятельность в бизнесе всегда реализовывалась в легальном поле.

"Я создавал и развивал много бизнесов и компаний. Результатами многих из них я горжусь.

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Но все без исключения основанные при моем участии бизнесы работали открыто и в легальном поле. Даже в такой отрасли, как добыча янтаря", - отметил он.

Бизнесмен подчеркнул, что подозрение против него мотивировано не бизнес-деятельностью, а критикой правоохранителей.

"Я все больше убеждаюсь, что не мои бизнес-инициативы так возмутили наших любимых правоохранителей.

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Их возмутила моя критика того правоохранительного произвола, который все чаще приходится испытывать бизнесменам на собственной шкуре", - заявил Мазепа.

Мазепа также предположил, что давление направлено на участников "Манифеста 42". Он отметил, что за неполный месяц были задержаны уже двое манифестантов.

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Напомним:

Печерский районный суд 19 января по ходатайству Офиса генпрокурора избрал меру пресечения инвестбанкиру, основателю Concorde Capital Игорю Мазепе в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 349 миллионов гривен.

Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

Позже адвокаты задержанного сотрудниками ГБР на украинско-польской границе бизнесмена Игоря Мазепы заявили, что он направлялся на Всемирный экономический форум в Давосе.

Утром 19 января в ГБР подтвердили задержание Мазепы.

ГБР задержало бизнесмена Игоря Мазепу по делу незаконной приватизации земельных участков в Киевской области - в материалах дела Мазепа указан "заказчиком завладения участками".

Прокуратура ходатайствует о залоге бизнесмену, основателю инвесткомпании Concorde Capital Игорю Мазепе в размере 700 млн грн, а его брату Юрию - 500 млн грн.

Concorde Capital Игоря Мазепы занимается инвестиционными и брокерскими услугами, а также реструктуризацией долгов.

Компания владеет 21,5% в медицинской сети "Добробут", стартапом по продаже сельхозземель KupiPay, заводом "Хайдельбергцемент Украина", компанией "Центр "Солнечное ремесло" по добыче янтаря, долей в платформе MakeUp, имеет лицензию на добычу газа на Львовщине.

В сфере недвижимости Мазепа является владельцем загородного комплекса Shelest и девелопером коттеджного городка Goodlife park.





