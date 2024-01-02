Россия потратила около 620 миллионов долларов на массированную атаку 2 января - Forbes

Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

Массированная ракетная атака по Украине 2 января обошлась России в около 620 миллионов долларов.

Об этом свидетельствуют расчеты Forbes на основе данных Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, ночью и утром 2 января российские войска применили против Украины в целом 99 ракет различных типов и ударных беспилотников:

в первой волне враг атаковал БПЛА Shahed-136/131 - все 35 они были уничтожены;

утром враг применил стратегическую авиацию - бомбардировщики Ту-95МС, которые запустили не менее 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

также враг запустил десять аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К;

три крылатые ракеты "Калибр";

12 ракет Искандер-М/С-300/С-400;

4 противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские защитники уничтожили 10 из 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и три из трех крылатых ракет "Калибр".

Реклама:

"Учитывая, что точное распределение ракет по типам остается неизвестным, Forbes оценивает их стоимость в примерно 620 млн долл", - пишет издание.

Для расчета использовали следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 - 13 млн долл, "Калибр" - 6,5 млн долл, "Искандер" - 3 млн долл, "Оникс" - 1,25 млн долл, Х-22 - 1 млн долл, "Точка-У" - 0,3 млн долл, Х-55 - 2 млн долл, Х-555 - 4 млн долл, Х-47 "Кинжал" - 15 млн долл, Shahed-136 - 50 тыс долл.

Напоминаем:

Реклама:

По данным "Укрэнерго", в результате атаки 2 января без света из-за обстрела остались более 250 тысяч потребителей.

В Подольском районе Киева повреждена газовая труба и магистрали водоснабжения.

В Киеве после ракетной атаки были перебои с интернетом. А также на части маршрутов электротранспорта отсутствовало напряжение.

В полдень во всех районах Киева восстановили водоснабжение.

"Укрэнерго" возобновило работу оборудования магистральных сетей на Киевщине.

Энергетики в Киеве запитали часть жителей 4 районов.