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Во всех районах Киева возобновили водоснабжение

Вторник, 2 января 2024, 12:11 - Алексей Павлыш
 
unsplash

В Киевводоканале заявили, что во всех районах столицы возобновили питание объектов водоснабжения.

Об этом сообщает КГГА.

В Святошинском и Подольском районах, на жилых массивах Виноградарь, Софиевская и Никольская Борщаговка пока наблюдается понижение давления водоснабжения.

"Для полного запуска агрегатов и стабилизации давления в сети специалистам "Киевводоканала" необходимо ориентировочно до одного часа", - говорится в сообщении.

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Напомним:

Сообщалось, что в Подольском районе Киева в результате массированной ракетной атаки РФ повреждены магистрали водоснабжения.

Экономическая правда

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Киев КГГА война
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