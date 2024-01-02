Во всех районах Киева возобновили водоснабжение
Вторник, 2 января 2024, 12:11 -
В Киевводоканале заявили, что во всех районах столицы возобновили питание объектов водоснабжения.
Об этом сообщает КГГА.
В Святошинском и Подольском районах, на жилых массивах Виноградарь, Софиевская и Никольская Борщаговка пока наблюдается понижение давления водоснабжения.
"Для полного запуска агрегатов и стабилизации давления в сети специалистам "Киевводоканала" необходимо ориентировочно до одного часа", - говорится в сообщении.
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Напомним:
Сообщалось, что в Подольском районе Киева в результате массированной ракетной атаки РФ повреждены магистрали водоснабжения.
Экономическая правда
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