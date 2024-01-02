В "Укрэнерго" восстановили работу оборудования магистральных сетей в Киевской области

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Работники "Укрэнерго" восстановили работу магистральных сетей в киевском энергоузле, которые были повреждены российским обстрелом утром 2 января.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий

"Ремонтные бригады "Укрэнерго" восстановили работу оборудования магистральных сетей в киевском энергоузле, которое было отключено в результате российской утренней атаки", – отметил Кудрицкий.

По его словам, специалисты облэнерго постепенно запитывают абонентов в Киеве и области. Энергопитание будет восстановлено в течение нескольких часов.

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Напомним:

В Киеве энергетики запитали часть жителей Святошинского, Шевченковского, Оболонского и Подольского районов.

Ракетная атака россиян 2 января нанесла ущерб электросетям "Укрэнерго" и облэнерго Киева и области, более 250 тысяч потребителей остались без света.

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Сообщалось, что из-за российской ракетной атаки утром 2 января в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах Киева отсутствует свет.

Экономическая правда