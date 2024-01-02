Энергетики в Киеве запитали часть жителей 4 районов – ДТЭК
Вторник, 2 января 2024, 11:50 -
В Киеве энергетики запитали часть жителей Святошинского, Шевченковского, Оболонского и Подольского районов.
Об этом сообщили в ДТЭК.
При этом без света остается Куреневка, часть Оболонского и Святошинского районов.
"Сейчас специалисты делают переподключение, чтобы оживить всех киевлян, кто остался без элеткроснабжения из-за обстрелов", - добавили в компании.
Реклама:
Напомним:
Ракетная атака россиян 2 января нанесла ущерб электросетям "Укрэнерго" и облэнерго Киева и области, более 250 тысяч потребителей остались без света.
Сообщалось, что из-за российской ракетной атаки утром 2 января в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах Киева отсутствует свет.
Реклама:
Экономическая правда
Реклама: