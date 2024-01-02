Энергетики в Киеве запитали часть жителей 4 районов – ДТЭК

В Киеве энергетики запитали часть жителей Святошинского, Шевченковского, Оболонского и Подольского районов.

Об этом сообщили в ДТЭК.

При этом без света остается Куреневка, часть Оболонского и Святошинского районов.

"Сейчас специалисты делают переподключение, чтобы оживить всех киевлян, кто остался без элеткроснабжения из-за обстрелов", - добавили в компании.

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Напомним:

Ракетная атака россиян 2 января нанесла ущерб электросетям "Укрэнерго" и облэнерго Киева и области, более 250 тысяч потребителей остались без света.

Сообщалось, что из-за российской ракетной атаки утром 2 января в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах Киева отсутствует свет.

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Экономическая правда