В Киеве на части маршрутов электротранспорта отсутствует напряжение
Вторник, 2 января 2024, 11:49 -
В Киеве из-за отсутствия напряжения задерживается движение на части маршрутов троллейбусов и трамваев.
Об этом сообщает "Киевпастранс".
Так, отсутствует напряжение контактной сети на маршрутах:
- троллейбусов №№4, 5, 7, 26, 6, 18, 24, 25, 28, 33, 35, 36, 34, 44, 47.
- трамваев №№11к, 12к, 17, 19, 16к.
Указанные маршруты пролегают по ул. Кирилловская, ул. Вышгородская, просп. Ивасюка, ул. Выговского, ул. Белицкая, ул. Северная.
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"На место направлена ответственная служба города", - информирует "Киевпастранс".
Напоминаем:
Из-за российской ракетной атаки утром 2 января в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах Киева отсутствует свет.
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