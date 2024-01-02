Шмыгаль назвал цели ракетной атаки РФ
Масштабная террористическая атака России 2 января была направлена против гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Масштабная террористическая атака России против гражданской инфраструктуры", - отметил он.
"Сначала дроны-камикадзе, потом 4 часа атаки ракетами. Основной удар пришелся на Киевскую и Харьковскую области", - добавил глава правительства.
Сейчас энергетики, спасатели, медики, полицейские и все службы работают на местах.
"Спасибо силам ПВО за неустанную работу и профессионализм. Российские террористы обязательно заплатят за все то зло, которое они принесли в Украину", - подчеркнул Денис Шмыгаль.
Напоминаем:
По данным "Укрэнерго", в результате атаки 2 января без света из-за обстрела остались более 250 тысяч потребителей.
В Подольском районе Киева повреждена газовая труба и магистрали водоснабжения.
В Киеве после ракетной атаки были перебои с интернетом. А также на части маршрутов электротранспорта отсутствовало напряжение.
В полдень во всех районах Киева восстановили водоснабжение.
"Укрэнерго" возобновило работу оборудования магистральных сетей на Киевщине.
Энергетики в Киеве запитали часть жителей 4 районов.