Новости 19 декабря:  В "Дії" запустили продажу авто, мобилизация будет стоить Украине дополнительных 500 миллиардов

О пресс-конференции Владимира Зеленского. Мобилизация дополнительных 450-500 тысяч человек будет стоить Украине 500 миллиардов гривен.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ветировал принятый Радой скандальный законопроект №5655, который предусматривает реформу градостроительства, из личных соображений, а не из-за рекомендаций международных партнеров.

Украина имеет многолетние обязательства по финансовой помощи от Бельгии, Дании, Кореи, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Франции, Германии, Швеции и Японии.

Президент Владимир Зеленский верит, что новое правительство Польши остановит блокаду границы с Украиной.

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О назначении членов Счетной палаты. Послы стран "Группы семи" обеспокоены намерениями украинского правительства назначить членов Счетной палаты до завершения реформы этого органа.

О самолете в аэропорту "Борисполь". 19 декабря 2023 года, около 9 утра, из Международного аэропорта "Борисполь" был выполнен технический перегон Boeing 777-300.

О "Дія Summit". В ночь на 20 декабря в на Едином портале государственных услуг "Дія" будет запущена услуга купли и продажи авто.

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Приложение "Дія" получило новый дизайн и ряд новых функций, среди которых персонализированный раздел для каждого украинца.

На Едином портале государственных услуг "Дія" запустили обмен жилищного сертификата на жилье.

На Едином портале государственных услуг "Дія" появится интерактивная карта укрытий.

О "Киевстар". Мобильный оператор "Киевстар" заявил о возобновлении работы мобильного интернета в метро Киева и Харькова.

О финансовой помощи. Руководители Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрили решение об увеличении капитала банка на 4 миллиарда евро, доведя его до 34 миллиардов евро.

Эксклюзив ЭП

Сложно, но прозрачно. Как работает программа восстановления домов за средства ЕС

Программы восстановления жилья за средства стран-партнеров становятся спасательным кругом для украинцев. Как работает программа Фонда энергоэффективности "ВідновиДом"?