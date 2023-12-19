У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров

Застосунок "Дія" отримав на новий дизайн та низку нових функцій, серед яких персоналізований розділ для кожного українця.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час Дія Summit.

"У застосунку за останні три роки зʼявилось багато послух, які змусили нас переосмислити дизайн "Дії". Ми додали динамічний фон та єдиний стиль для всіх документів в середині, збільшили фото на них", – зазначив Федоров.

Також у застосунку можна змінювати порядок документів та прибирати ті, якими українці рідко користуються. Послуги у застосунку тепер називаються сервісами та мають змінений дизайн.

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Одним з головних оновлень в "Дії" є "Стрічка". Це новий персоналізований розділ, який завдяки певному алгоритму адаптовується під потреби кожного користувача.

"Через те, що послуг та сервісів у застосунку стало дуже багато, кожен користувач відповідно до своїх потреб отримуватиме підбірку найбільш актуальних", – пояснив Федоров.

Також міністр додав, що у 2024 планується відкрити код "Дії".

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Оновлення вже доступні для всіх користувачів.

У пресслужбі "Дії" конкретизували, що новими функціями, доступними для усіх користувачів стали:

автоматизована послуга Внесення змін про ФОП;

перереєстрація авто;

е-Підприємець — бета-тест;

послуги для моряків.

Економічна правда.