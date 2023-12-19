"Ніхто з партнерів не піднімав це питання": Зеленський про непідписання містобудівного закону

Президент Володимир Зеленський заявив, що ветував ухвалений Радою скандальний законопроєкт №5655, який передбачає реформу містобудування, з особистих міркувань, а не через рекомендації міжнародних партнерів.

Про це він заявив на підсумковій пресконференції.

"Щодо закона про забудовників, тощо. До мене особисто жодного разу ніхто не звертався, щоб я його не підписував. Тому це мій особистий вибір і є причини. Тому ніхто з Євросоюзу, Сполучених Штатів, Великої сімки жодного разу не піднімав це питання", - сказав глава держави.

Нагадуємо:

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Законопроєкт №5655, в якому, як вважається, лобіюються інтереси забудовників, викликав несприйняття у суспільстві.

У грудні 2022 року петиція з вимогою ветувати законопроєкт № 5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності набрала необхідну кількість голосів у рекордно стислі терміни.

Крім того, як заявляли в НАЗК, численні новели закону спрямовані на повне знищення будь-якої дієвої відповідальності забудовників за самочинне будівництво.

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Законопроєкт піддали нищівній критиці у Головному юридичному управлінні Верховної Ради. Парламентські юристи прямо вказали, що "положення законопроєкту не узгоджуються з нормами Конституції та законів України". Різко проти закону виступили в Асоціації міст України. 39 мерів зробили особисту спільну заяву проти так званої містобудівної реформи.

Президент у визначений 15-денний термін не наклав вето на ухвалений закон, який надійшов в ОП 19 грудня 2022 року. На пресконференції влітку він заявив, що не може його ветувати, оскільки термін для цього сплив, та висловив бажання зібратися з очільниками громад, які за та проти законопроєкту, щоб розібратися в питанні.

Європейський парламент в ухваленій 16 червня резолюції на підтримку якнайшвидшого вступу України в НАТО закликав президента Володимира Зеленського не підписувати скандальний законопроєкт №5655 про реформу містобудування.

У листопаді у звіті про політику розширення ЄС Європейській комісія рекомендувала Україні ветувати закон №5655 про реформу сфери містобудівної діяльності.