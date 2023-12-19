ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України

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Керівники Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалили рішення про збільшення капіталу банку на 4 мільярди євро, довівши його до 34 мільярдів євро.

Про це йдеться у заяві ЄБРР.

"Додатковий капітал буде використано для забезпечення значних і стабільних інвестицій у реальний сектор економіки України як у воєнний час, так і в період відновлення, а також для підтримки пріоритетів ЄБРР у всіх країнах, де він працює. ЄБРР вже спрямував в Україну понад 3 млрд євро з моменту вторгнення Росії в країну в лютому 2022 року.

Цей крок відповідає рекомендації, поданій Радою директорів ЄБРР у листопаді 2023 року, і завершує процес збільшення статутного капіталу ЄБРР. Збільшення капіталу набуде чинності 31 грудня 2024 року", - пояснили в банку.

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Зазначається, що це вже третє збільшення капіталу в історії ЄБРР після аналогічних рішень, ухвалених у 1996 та 2010 роках.

Воно слідує за визнанням керівниками ЄБРР у травні 2023 року, що підтримка України має бути найвищим пріоритетом банку - зараз і в майбутньому, - водночас забезпечуючи йому можливість продовжувати реалізацію своїх стратегічних пріоритетів у всіх регіонах, додали в ЄБРР.

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У листопаді Рада директорів ЄБРР рекомендувала керуючим банку затвердити оплачене збільшення капіталу на 4 млрд євро "з метою забезпечення значного та стабільного обсягу інвестицій в Україні зараз і в майбутньому".

Економічна правда