Мобілізація коштуватиме Україні додаткових 500 мільярдів - Зеленський

Мобілізація додаткових 450-500 тисяч осіб коштуватиме Україні 500 мільярдів гривень.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції.

Він розповів, що на одній з останніх Ставок від військових прозвучала пропозиція мобілізувати додатково ще 450-500 тисяч людей, але наразі це питання допрацьовується.

Зеленський назвав цю цифру "дуже серйозною" і сказав, що повідомив на ставці, що йому потрібно більше аргументів, щоб підтримати "цей напрямок", бо "це питання людей, справедливості, обороноздатності і фінансів". Також він ставить перед військовими питання демобілізації частини війська, яка захищає Україну, починаючи з початку великої війни.

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"Мобілізація в такому форматі коштуватиме Україні додаткових 500 мільярдів гривень. Тому я як президент України та людина, яка багато свого часу віддає, щоб знайти фінансову підтримку для України, хотів би розуміння від прем’єр-міністра, міністра фінансів, а звідки (брати - ЕП) гроші", - резюмував він.

Нагадуємо:

Військові на одній з останніх ставок пропонували мобілізувати додатково ще 450-500 тисяч людей, наразі це питання допрацьовується.

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