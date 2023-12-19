Посли G7 застерегли Україну від поспішних призначень у Рахункову палату

Посли країн "Групи семи" занепокоєні намірами українського уряду призначити членів Рахункової палати до завершення реформи цього органу.

Про це йдеться в заяві дипломатів у Twitter (X), пише "Європейська правда".

Посли висловили стурбованість повідомленнями, що Верховна Рада цього тижня "поспішає з чотирма новими призначеннями до Рахункової палати" до завершення її реформи.

"До ухвалення закону про реформу ці призначення підірвали б довіру до інституції, що відповідає за нагляд за міжнародною допомогою", – наголосили вони.

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При цьому, у коментарі "Європейській правді" очільник Рахункової палати Андрій Майснер підтвердив, що найближчим часом парламент готується проголосувати за призначення чотирьох нових членів органу, посади яких досі існували лише на папері.

Майснер поділяє стурбованість послів G7, наголошуючи, що реформування Рахункової палати "повинне бути не в кількості, а в якості".

"Вирішувати це кадрове питання на основі недієвого й недосконалого законодавства, тоді як міжнародні партнери (України. – Ред.) б'ють у набат... Ризики суттєві", – сказав він.

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Нагадуємо:

Раніше народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що 21 грудня влада планує провести призначення чотирьох нових членів Рахункової палати, з яких троє пов’язані з Офісом президента.

Посли країн "Групи семи" не вперше закликають Київ забезпечити належну реформу Рахункової палати, що підвищить довіру міжнародних партнерів.

Цей орган, як очікується, буде ключовим у відстеженні міжнародної економічної допомоги в Україні.

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