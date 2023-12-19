В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Вівторок, 19 грудня 2023, 14:15 -
На Єдиному порталі державних послуг "Дія" запустили обмін житлового сертифіката на житло.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час Дія Summit.
"Тепер це працюватиме онлайн. Цей тиждень – стартовий, далі послуга буде масштабуватись", – сказав президент.
Він нагадав, що зараз середній розмір житлового сертифіката 2 млн грн.
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На сьогодні громадянами вже подано 7457 заяв. Сформовано 1432 житлових сертифіката.
Нагадуємо:
Наприкінці вересня у "Дії" стали доступні для ознайомлення житлові сертифікати - їх отримали ті українці, хто в рамках програми "єВідновлення" подавав відповідну заявку на відновлення зруйнованого житла.
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