В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський

На Єдиному порталі державних послуг "Дія" запустили обмін житлового сертифіката на житло.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час Дія Summit.

"Тепер це працюватиме онлайн. Цей тиждень – стартовий, далі послуга буде масштабуватись", – сказав президент.

Він нагадав, що зараз середній розмір житлового сертифіката 2 млн грн.

Реклама:

На сьогодні громадянами вже подано 7457 заяв. Сформовано 1432 житлових сертифіката.

Нагадуємо:

Наприкінці вересня у "Дії" стали доступні для ознайомлення житлові сертифікати - їх отримали ті українці, хто в рамках програми "єВідновлення" подавав відповідну заявку на відновлення зруйнованого житла.

Реклама: