Новости 14 декабря: НБУ снизил учетную ставку, "Киевстар" продолжает постепенно восстанавливать услуги

О ставке. Правление Национального банка 14 декабря приняло решение снизить учетную ставку и приняло решение снизить уровень учетной ставки с 16% до 15% с 15 декабря.

О "Киевстаре". Мобильный оператор "Киевстар", который восстанавливает свою систему после мощной хакерской атаки, сообщил о возвращении в рабочее состояние 14 декабря еще одного сервиса - услуги "Домашний Интернет".

Мобильный оператор "Киевстар" начал восстановление услуг мобильной передачи данных - первой областью, где "Киевстар" восстановил мобильный интернет, стала Ивано-Франковская.

О курсе гривни. Национальный банк установил официальный курс гривни к доллару по итогам торгов на межбанковском валютном рынке на 14 декабря на уровне 37,0245 по сравнению с 36,9861 накануне.

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В Национальном банке объяснили падение курса гривни сезонными факторами.

О санкциях Британии против РФ. Великобритания расширяет санкции против России, запрещая экспорт ряда товаров, которые могут быть использованы в военных или промышленных целях. Также Великобритания запрещает импорт алмазов из РФ.

Об "Укрэнерго". НЭК "Укрэнерго" стала 40-м полноправным членом Европейской сети операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E, такое решение приняла Генассамблея ENTSO-E 14 декабря.

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Эксклюзив ЭП

Хищения, "мертвые души" и компании-прокладки. Как работает темная часть рынка протезирования?

Как устроен рынок протезов, который работает за государственный счет, что изменилось в системе за последний год, какие злоупотребления там происходят и как это прекратить.(укр)