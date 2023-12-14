"Укрэнерго" стало полноправным членом европейской объединенной сети операторов ENTSO-Е

НЭК "Укрэнерго" стала 40-м полноправным членом Европейской сети операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E, такое решение приняла Генассамблея ENTSO-E 14 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Членство "Укрэнерго" в ENTSO-E открывает новый этап сотрудничества украинского и европейских операторов энергосистем как равноправных участников европейского энергетического пространства", - говорится в сообщении.

Приобретение "Укрэнерго" юридического статуса члена ENTSO-E – следующий шаг на пути евроинтеграции украинской энергосистемы и стало возможным, в частности, после того, как в ноябре 2023 года ENTSO-E объявила о завершении проекта синхронизации с Украиной и подтвердила успешное выполнение украинским оператором ключевых технических требований. .

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Для НЭК "Укрэнерго" статус члена ENTSO-E означает, что компания сможет голосовать во время заседаний Генеральной Ассамблеи ENTSO-E (принимать участие в принятии годовой программы работы ENTSO-E, определяющей приоритеты работы Ассоциации по ключевым вопросам: рынка электрической энергии, развития трансъевропейской энергетической инфраструктуры, управления рисками в энергетике и т.п.).

Также "Укрэнерго" сможет участвовать в Правлении ENTSO-E с правом голоса и будет участвовать в подготовке предложений к годовой программе работы ENTSO-E, а также в разработке предложений и рекомендаций по стратегическим приоритетам сотрудничества операторов и ключевых решений.

Также украинский оператор примет участие в Комитетах ENTSO-E и в их рабочих группах.

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Объединение украинской энергосистемы с сетью континентальной Европы, а теперь и получение НЭК Укрэнерго статуса полноправного члена ENTSO-E знаменуют достижение еще одной важной вехи для Украины на пути к евроинтеграции.

Это важный исторический шаг, который в значительной степени будет способствовать повышению энергетической безопасности, устойчивости нашей энергосистемы, а также стабильности электроснабжения", - отметил председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Напоминаем:

Процесс синхронизации энергосистем Украины и ЕС полностью завершен.