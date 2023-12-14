Нацбанк ожидаемо снизил учетную ставку до 15%

Правление Национального банка 14 декабря приняло решение снизить учетную ставку и приняло решение снизить уровень учетной ставки с 16% до 15% с 15 декабря.

Об этом стало известно из брифинга НБУ.

"Это решение согласуется с замедлением инфляции и улучшением инфляционных ожиданий, что будет способствовать сохранению привлекательности гривневых инструментов для сбережений", - пояснил глава Нацбанка Андрей Пышный.

Он отметил, что инфляция в ноябре снизилась даже несколько быстрее, чем ожидалось – до 5,1%.

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Ее замедлению способствовали как расширение предложения продуктов питания по новому урожаю, так и улучшение ожиданий на фоне более крепкого курса гривны. Последнее обусловило и несколько быстрее, чем ожидал НБУ снижение базовой инфляции.

Нацбанк ожидает, что показатели инфляции в декабре будут оставаться близкими к текущим уровням. В то же время сохраняются риски ускорения инфляции из-за логистических трудностей на западных границах и скорее истощения эффектов от значительных урожаев, прежде всего овощей.

"Учитывая то, что снижение учетной ставки не создаст рисков для привлекательности сбережений в гривне на фоне дальнейшего снижения инфляции и улучшения инфляционных ожиданий, а также успешной адаптации валютного рынка к новому курсовому режиму, НБУ продолжает цикл смягчения процентной политики", - сказал глава НБУ Андрей Пышный.

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Так, с 15 декабря 2023 года учетная ставка, а вместе с ней и ставка по основной операции НБУ по размещению депозитных сертификатов овернайт устанавливаются на уровне 15%. На 1 п. п. будут снижены также также другие ставки:

ставка по трехмесячным депозитным сертификатам - до 19%;

ставка по кредитам рефинансирования - до 21%.

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