Британия запретила импорт алмазов из России с 1 января 2024 года

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Великобритания расширяет санкции против России, запрещая экспорт ряда товаров, которые могут быть использованы в военных или промышленных целях. Также Великобритания запрещает импорт алмазов из РФ.

Об этом говорится в заявлении МИД страны.

"Этот новый пакет санкций запрещает экспорт ряда товаров, которые могут быть использованы в военных или промышленных целях, а также новейшего оборудования, которое Украина нашла на поле боя, включая детали машин и электронику. Учитывая низкий уровень британско-российской торговли, эти санкции обеспечат возможность продолжать лишать Россию товаров, которые она может использовать в войне.

По сути, после этого без санкций останется только гуманитарный, продовольственный и медицинский экспорт с низким уровнем риска", - говорится в заявлении.

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Также страна запрещает импорт некоторых металлов из России. Новые санкции также предусматривают ряд финансовых мер, "призванных поддержать бизнес, который решил выйти из России".

"Кроме того, правительство Великобритании вводит отдельный закон о запрете импорта алмазов из России и планирует ввести запрет на вспомогательные услуги, связанные с металлами, если это может быть сделано совместно с международными партнерами.

Законодательство также предусматривает ряд финансовых мер, направленных на поддержку бизнеса, который решил вывести капитал из России, а также уточнение и расширение сферы действия существующих санкций в отношении банковских корреспондентских отношений", - добавили в министерстве.

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11 декабря министр промышленности и экономической безопасности Нусрат Гани заявила, что в Великобритании появится специальное ведомство, которое будет следить за выполнением санкций.

Ранее страны "Большой семерки" (G7, в которую входят Германия, Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, Япония) договорились о поэтапном ограничении импорта алмазов из России. Запрет на импорт алмазов непромышленного назначения из России будет введен до 1 января 2024 года.

Экономическая правда