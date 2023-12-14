Киевстар возобновил услугу "Домашний Интернет", следующим восстановят мобильный интернет

Мобильный оператор "Киевстар", который восстанавливает свою систему после мощной хакерской атаки, сообщает о возобновлении работы 14 декабря еще одного сервиса - услуги "Домашний Интернет".

Соответствующее сообщение обнародовано в фейсбук "Киевстар".

"На 93% восстановлена услуга "Домашний Интернет"", - говорится в сообщении.

В то же время "Киевстар" предупреждает, что до полного восстановления системы у отдельных пользователей еще возможны сбои.

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Так, голосовой сервис начал подключаться по всей Украине после 18-00, 13 декабря. Тем не менее, его доступность и качество зависит от многих факторов.

"Сейчас мы работаем, чтобы все имели связь. И это потребует некоторого времени", - отмечают в компании.

Если ваша SIM-карта не регистрируется в сети, в "Киевстар" советует:

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перезагрузить телефон;

включить и выключить "авиарежим".

Кроме того, все еще возникают кратковременные сложности со связью в некоторых населенных пунктах.

"Наши специалисты их устраняют. Извиняемся за неудобства и работаем дальше. Восстановление после масштабной хакерской атаки - это сложный процесс. Но мы продолжаем сотрудничество с СБУ и другими органами государственной власти для выяснения всех деталей", - отмечается в сообщении.

В "Киевстар" также подтвердили намерение комментировать убытки абонентам, которые не имели связи.

"Как только сеть стабильно заработает, мы подготовим компенсации для абонентов, которые не имели связи", - отметили в компании.

Обновлено

Восстановление мобильного интернета крупнейшего украинского оператора мобильной связи "Киевстар" начнется во второй половине дня с западных регионов страны. Об этом сообщил президент компании Александр Комаров в эфире национального телемарафона в четверг.

"По нашему плану, мы надеялись, что удастся сегодня ночью начать восстановление услуг мобильного интернета... Но очень надеемся, что сегодня во второй половине дня начнем восстановление с запада Украины. Регион за регионом, осторожно начнем восстанавливать услуги мобильного интернета", - сказал он.

По словам президента компании, на данный момент полностью восстановлены услуги фиксированного интернета для дома примерно в 1 млн домохозяйств по всей Украине.

Почти на 99% восстановлена работа голосовой связи.

Напоминаем:

В 18:00, 13 декабря, мобильный оператор "Киевстар" начал включение голосовой связи по всей Украине.

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