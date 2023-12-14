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Официальный курс гривни к доллару впервые пересек отметку 37

Четверг, 14 декабря 2023, 09:42 - Анастасия Жарикова

Национальный банк установил официальный курс гривни к доллару по итогам торгов на межбанковском валютном рынке на 14 декабря на уровне 37,0245 по сравнению с 36,9861 накануне.

Об этом свидетельствуют данные с сайта НБУ.

Это новый исторический минимум для официального курса национальной валюты.

Курс гривны к евро наоборот укрепился до 39,9217 грн за евро. 

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Напоминаем:

13 декабря наличная гривня резко укрепилась к доллару и евро на "черном рынке", но ослабла в банках.

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Официальный курс гривны к доллару и евро на 13 декабря составил 36,9861 и 39,9376.

2 октября Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022-го.

курс валют гривня НБУ
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