"Киевстар" начал восстанавливать услугу мобильного интернета

фото: киевстар

Мобильный оператор "Киевстар" начал восстановление услуг мобильной передачи данных - первой областью, где "Киевстар" восстановил мобильный интернет, стала Ивано-Франковская.

Об этом ЭП сообщила пресс-секретарь компании Ирина Леличенко.

"Стабилизация работы сети и восстановление других услуг проводится постепенно, чтобы избежать перегрузки сети. В некоторых населенных пунктах все еще возникают кратковременные сложности с качеством связи, но наши специалисты их устраняют. Компания работает над восстановлением других услуг, о чем мы будем оперативно сообщать", - добавила Леличенко.

Напомним:

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Более 90% базовых станций мобильного оператора "Киевстар" на подконтрольных Украине территориях работают.

Мобильный оператор "Киевстар", который восстанавливает свою систему после мощной хакерской атаки, сообщил о возвращении в рабочее состояние 14 декабря еще одного сервиса - услуги "Домашний Интернет".

Сообщалось, что восстановление мобильного интернета начнется во второй половине дня с западных регионов страны.

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