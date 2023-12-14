НБУ объяснил, почему официальный курс доллара пересек отметку 37 гривень
Четверг, 14 декабря 2023, 14:23 -
В Национальном банке объяснили падение курса гривни сезонными факторами.
Об этом стало известно из брифинга НБУ.
Там отметили, что еще до войны в конце года курс гривны несколько снижался, потому что спрос на валюту рос. Эта же ситуация наблюдается и сейчас.
"Увеличение спроса обусловило более активное участие НБУ на рынке. если среднедневной показатель в ноябре был 112 млн. грн., по состоянию на декабрь средний показатель 147 млн. грн.", - объяснил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.
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Напоминаем:
Национальный банк установил официальный курс гривни к доллару по итогам торгов на межбанковском валютном рынке на 14 декабря на уровне 37,0245 по сравнению с 36,9861 накануне.
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