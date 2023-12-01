Новости 1 декабря: очередные санкции против России, что не так с открытием Подольского моста
Потолок цен на российскую нефть. США ввели санкции еще против трех компаний и их танкеров, которые перевозили российскую нефть выше "ценового потолка".
Ограничение доходов России. США стремятся к 2030 году вдвое сократить доходы РФ от нефти и газа.
Санкции против России. Россия не вошла в обновленный состав Совета Международной морской организации - агентства ООН, занимающегося вопросами безопасности судоходства.
Российские активы за рубежом. Швейцария заморозила российские активы на почти 9 миллиардов долларов.
Индекс миллиардеров. Российские олигархи практически не ощутили последствий санкций на своем состоянии.
Протесты польских перевозчиков. Украина и Польша согласовали часть условий для разблокирования границы.
Внедрение е-билета. Киевляне требуют установить валидаторы в маршрутках.
Льготы бизнесу. Бизнес Харькова освободили от уплаты аренды в 2022 году, часть - до конца войны.
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Гора родила мышь. Что открывает Кличко в Киеве вместо Подольского моста?
1 декабря городской голова столицы открывает Подольский мост, который строили последние три десятилетия и не достроили.
Кэшбек за обучение на контракте: остался месяц, чтобы воспользоваться налоговой скидкой. Как это сделать?
31 декабря истекает срок, в течение которого можно воспользоваться правом на получение налоговой скидки за 2022 год.