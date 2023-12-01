США стремятся к 2030 году вдвое сократить доходы РФ от нефти и газа

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Правительство США планирует к 2030 году вдвое сократить доходы России от продажи нефти и газа, настаивая на сохранении санкций на долгие годы.

Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт в интервью Financial Times.

По его словам, ограничение возможностей Путина финансировать вторжение в Украину должно гарантировать, что РФ никогда больше не сможет совершить нападение на своих соседей.

"Это то, чего нам придется придерживаться в течение многих лет, пока Путин будет продолжать эту войну", – сказал Пайетт.

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Отмечается, что Москва продолжает экспортировать большие объемы нефти с момента своего полномасштабного вторжения в Украину. Однако Международное энергетическое агентство прогнозирует, что ее экспорт нефти и газа может упасть минимум на 40-50 % до 2030 года, если западные санкции против российской энергетической отрасли сохранятся.

"Цель этих санкций - изменить поведение России и гарантировать, что Путин не будет иметь возможности, когда будет достигнут определенный мир... использовать три-четыре года для перевооружения и подготовки себя и своих военных к третьему этапу вторжения в Украину", - добавил он.

Однако значительная часть этой нефти проходит через "теневой флот", непрозрачное владение которыми затрудняет их ограничение санкциями. Часть, однако, все еще перевозится западными судами, работающими с западным страхованием.

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Пайетт добавил, что США ищут "способы сделать этот теневой флот менее эффективным". Отвечая на вопрос, поддержит ли Вашингтон меры, которые заставят западных страховщиков требовать больше информации от грузоотправителей и проводить более тщательную проверку судов, перевозящих российскую нефть, Пайетт ответил: "Мы будем следить за развитием событий": "Следите за этим".

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Экономическая правда.