Новости 27 ноября: рекорд по количеству земельных торгов, Украина продолжает поставлять России авиазапчасти
Украина продолжает поставлять России авиазапчасти. Авиапромышленность России продолжает получать поставки от российской компании "Авиа ФЭД сервис", которая со своей стороны закупила большую часть запчастей в Украине.
ПриватБанк не вернут Боголюбову. Хозсуд Киева 27 ноября закрыл дело о признании недействительными сделок в рамках национализации ПриватБанка в 2016 году.
У Фирташа забрали еще три облгаза. Группа Нафтогаз получила дополнительно еще почти миллион клиентов: в управление государственной компании отдали еще три облгаза Дмитрия Фирташа.
Абсолютный рекорд по количеству земельных торгов. В октябре общины передали в аренду 549 участков совокупной площадью 5,1 тыс. га - это абсолютный рекорд по количеству земельных торгов на Prozorro.Продажи.
Россия не хочет получать рупии за нефть. Россия не может найти замену доллару при продаже нефти в Индию, но и торговлю за рупии считает бессмысленной.
Китай требует у России скидку на газ. Российский проект газопровода "Сила Сибири-2", который необходим, чтобы заменить "Газпрому" потерянный европейский рынок, продвигается крайне медленно из-за позиции, которую занял Китай.
Турция наращивает экспорт в РФ товаров военного назначения. В этом году экспорт из Турции в Россию товаров, жизненно важных для военной машины РФ, резко вырос, что усилило беспокойство США и их союзников тем, что страна выступает в роли канала для критических товаров для России.
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