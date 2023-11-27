ПриватБанк не вернут Боголюбову: суд подтвердил законность национализации

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Хозсуд Киева 27 ноября закрыл дело о признании недействительными сделок в рамках национализации ПриватБанка в 2016 году.

Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

Также суд подтвердил законодательно установленную невозможность отмены решений, принятых при национализации ПриватБанка, и возвращения акций банка бывшим владельцам.

В банке напомнили, что дело рассматривалось с 2020 года.

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"В данном деле Боголюбов, бывший владелец ПриватБанка, пытался истребовать акции ПриватБанка, который был национализирован, в свою собственность. Суд, неукоснительно следуя предписаниям закона, закрыл производство по данному делу, как того и требует Закон №590. Безусловно, это победа правосудия и государства, как единственного акционера банка", - заявил адвокат ПриватБанка Виктор Тарасенков.

"При рассмотрении дела, суд учел практику Большой Палаты Верховного Суда по делу Александра Дубилета и на основании Закона №590 наконец закрыл производство по данному делу о национализации ПриватБанка.

В соответствии с предписаниями этого закона производство по всем подобным судебным делам подлежит закрытию, если бывшими акционерами ПриватБанка избран ненадлежащий способ защиты своих интересов", - пояснили в банке.

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Напомним:

15 ноября Шестой апелляционный административный суд подтвердил законодательно установленную невозможность отмены решений, принятых при национализации ПриватБанка, и возвращения акций банка бывшим владельцам.

Суд отменил решение суда первой инстанции и закрыл соответствующее производство по административному иску Игоря Коломойского.

Экономическая правда