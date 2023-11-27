Россия взбунтовалась против продажи Индии нефти за рупии

Россия не может найти замену доллару при продаже нефти в Индию, но и торговлю за рупии считает бессмысленной.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

"В течение десятилетий доллар США был валютой международной торговли нефтью, и усилия Москвы по поиску альтернатив были сведены на нет трудностями конвертации, а также политическими препятствиями", - говорится в материале.

Проблемы вспыхнули, когда Индия, которая стала крупнейшим покупателем морской нефти в России после того, как европейские клиенты отступили. При этом Индия настояла на оплате в рупиях.

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В России вынужденно согласились. Но впоследствии, как утверждает один российский банковский источник, близкий к российскому центральному банку, в РФ поняли, что получение дохода в неконвертируемой валюте с небольшой стоимостью за пределами Индии является "бессмысленным

В качестве временного решения решения, связанного с индийскими сделками, грузы позволили оплатить комбинацией китайского юаня, а также - гонконгского доллара в качестве переходной валюты в юань и дирхам ОАЭ, который привязан к доллару США. Об этом сообщили Reuters 10 торговых источников и официальных лиц.

Однако, по их словам, остается проблема поиска жизнеспособной альтернативы доллару.

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Причем, аналогичные проблемы касаются и покупателей в Африка, Китае и Турции, которые стали крупнейшими покупателями российской нефти.

Однако самая большая проблема касается Индии, которая покупает более 60% российской морской нефти.

К тому же Индия в первые месяцы 2023 года задолжала России около 40 миллиардов долларов за нефть и другие поставки. Об этом говорят четыре торговые и банковские источника.

По словам двух собеседников агентства, в середине августа по крайней мере две крупные российские нефтяные компании пригрозили перенаправить с десяток танкеров, способных перевезти до 1 млн тонн нефти, из Индии в другие пункты назначения.

В качестве временного выхода грузы были оплачены комбинацией китайского юаня, гонконгского доллара и дирхама ОАЭ.

Но с октября несколько эмиратских банков ужесточили контроль над клиентами, ориентированными на Россию, чтобы обеспечить соблюдение ценового ограничения "Большой семерки".

Проблемы, как считает Reuters вероятно, будут усиливаться по мере ужесточения контроля за торговлей.

"Вашингтон ввел первые санкции против владельцев танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше западного ценового предела, за последние недели, что стало первым применением ограничения с момента его введения в конце прошлого года", - пишет издание.

Напоминаем:

Российский центральный банк не может работать в долларах из-за санкций, хотя российские экспортеры теоретически могут использовать валюту.

Ведение бизнеса в рупиях особенно сложно для России.

Индия поощряет тратить рупии на своей территории и ввела карательные обменные курсы на конвертацию рупий в другие валюты, которые иногда составляют более 10% от конвертируемой суммы, согласно двум российским источникам.

Ситуация могла бы улучшиться, если бы Россия импортировала больше товаров из Индии, которые можно было бы оплатить в рупиях.

Однако, согласно данным, опубликованным на сайте министерства торговли Индии, импорт Индии из России и без того уже достиг 30,4 миллиарда долларов в апреле-сентябре. При этом торговый дефицит с Москвой увеличился до 28,4 миллиарда долларов по сравнению с примерно 17 миллиардами долларов за аналогичный период прошлого года.