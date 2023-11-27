Третий счет за газ: когда появится и за что платить?

Потребление и доставка газа. Оказывается, это еще не все, за что придется платить украинцам. (укр)

Що сталося? ЗМІ й телеграм-канали повідомили, що невдовзі в Україні запровадять третій рахунок за газ. У громадян, яким у 2023 році підняли тариф на електроенергію та попереджають про його можливий перегляд, ця новина викликала жваве обговорення. Утім, як виявилося, називати це третім рахунком не зовсім коректно.

Про що йдеться? Мова йде про плату за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання (ТО ВБСГ). Іншими словами, це огляд та обслуговування труб, вентиляційних каналів та кранів у приватних будинках або квартирах.

Як було раніше? Донедавна українці оплачували послуги, пов'язані із споживанням газу, одним платежем. У рахунку відображалися вартість газу, плата за його доставку і ТО ВБСГ. З 2020 року в рамках реформування газового ринку України, що є однією з умов Угоди про асоціацію з ЄС, споживачам почали надсилати два рахунки: за газ та за його постачання. Однак у тарифах облгазів на доставку блакитного палива не заклали плату за обслуговування мереж. До того ж ці мережі не перебувають на балансі операторів газорозподільчих мереж, а належать співвласникам багатоквартирних будинків, тобто власникам квартир. Реклама: З 1 серпня держава більше не регулює ціни на газ: що змінилося для населення Останні повинні самостійно укладати угоди про обслуговування мереж з організаціями, які мають право надавати такі послуги. Хтось це робив, а хтось – ні, тому мережі обслуговувалися не в усіх будинках. Інколи це призводило до фатальних наслідків.

Виходить, такі договори укладати необовʼязково? Ні, це обов’язково. У 2020 році ухвалили зміни до закону про житлово-комунальні послуги. Згідно з ними, якщо співвласники не уклали угоду про обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, то вони автоматично приєднуються до такого договору з місцевим облгазом і стають його клієнтами.

Коли це почне діяти? Дати запровадження плати за ТО ВБСГ наразі нема, проте це може відбутися до кінця 2023 року. Комісія з регулювання ринку енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) завершує бюрократичні кроки: затверджує зразок типового договору приєднання із співвласниками та встановлює граничні тарифи на обслуговування мереж. За законом, регулятор повинен зробити це до 5 грудня. Документи набирають чинності одразу після оприлюднення.

Скільки треба буде платити? Спочатку НКРЕКП повинна встановити граничні ціни, тобто максимально можливі, дорожче за які послуга коштувати не може. Вартість робіт оцінить надавач послуги.

За що доведеться платити? Вичерпний перелік робіт з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання затверджений наказом Міністерства енергетики. Він містить сім пунктів. Візуальний огляд газопроводів, перевірка наявності вільного доступу до них, стан пофарбування та кріплення газопроводу, наявність футлярів у місцях прокладання через зовнішні та внутрішні конструкції будинку, стан ущільнення міжтрубного простору, очищення його від бруду та, в разі потреби, відновлення. Перевірка на герметичність з’єднань газопроводів та газового обладнання приладовим методом або мильною емульсією з усуненням виявлених витоків газу. Випробування на щільність під тиском ділянок газопроводів. Перевірка працездатності запірних пристроїв, установлених на газопроводах. Очищення їх від залишків корозії та мастила. Технічне обслуговування газового обладнання: прочищення пальників та системи видалення продуктів згорання газу, регулювання режимів роботи (подача води, спалювання газу), перевірка параметрів спрацювання автоматики безпеки та відповідності робочого тиску перед газовими приладами, перевірка щільності газових комунікацій та усунення наявних витоків газу. Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах. Перевірка належної роботи стаціонарних сигналізаторів загазованості приміщень.

Як часто відбуватимуться такі роботи? У затверджених документах періодичність залежно від виду робіт може бути різною: від одного разу на шість місяців до одного разу на три роки. Утім, як розповідає співрозмовник ЕП на газовому ринку, найближчим часом можуть бути внесені зміни, згідно з якими обслуговування мереж залежно від виду робіт відбуватиметься раз на три роки або раз на п’ять років.