Экспорт товаров военного назначения из Турции в РФ стремительно растет – FT

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В этом году экспорт из Турции в Россию товаров, жизненно важных для военной машины РФ, резко вырос, что усилило беспокойство США и их союзников тем, что страна выступает в роли канала для критических товаров для России.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на анализ данных таможенной базы данных Trade Data Monitor.

"Растущая торговля и соответствующее увеличение импорта 45 гражданских материалов, используемых российскими военными, подорвали попытки США и Европы ограничить способность Москвы оснащать свои вооруженные силы, подпитывая напряженность между Анкарой и ее партнерами по НАТО.

В знак того, что сдерживание этой торговли стало приоритетом в Вашингтоне, заместитель министра финансов США по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Брайан Нельсон посетит на этой неделе Стамбул и Анкару, где он намерен обсудить "усилия по предотвращению, пресечению и расследованию торговой и финансовой деятельности, которая способствует российским усилиям в войне против Украины", - пишет издание.

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Это будет второй визит Нельсона в Турцию в этом году, и он происходит на фоне признаков того, что некоторые детали двойного назначения, которые США и их союзники считают особенно критическими для войны, транспортируются непосредственно в Россию, даже если они обозначены как направляющиеся в другую страну.

Усилия, направленные на прекращение этой призрачной торговли с Россией, осложняются тем, что эти товары имеют как коммерческое, так и военное применение.

Так, за первые 9 месяцев 2023 года Турция отчиталась об экспорте 45 товаров, которые США определили как "высокоприоритетные", на сумму 158 млн долларов в Россию и пять бывших советских республик, которые подозреваются в том, что они выступают посредниками РФ. Это втрое больше, чем за аналогичный период 2022 года, когда началась большая война в Украине.

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При этом средний показатель за 2015-2021 годы составлял 28 млн долл.

45 категорий товаров, в частности, включают микрочипы, коммуникационное оборудование и другие детали, такие как оптические прицелы, и которые подлежат экспортному контролю США, ЕС, Японии и Великобритании. Но компании могут обойти эти ограничения, используя посреднические структуры для сокрытия конечных пунктов назначения.

В этом году импорт Турцией приоритетных товаров из стран G7 вырос более чем на 60% по сравнению с аналогичными периодами 2015-2021 годов и достиг почти 500 млн долл.

Турция, вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами, часто служит промежуточным пунктом назначения для российских компаний, которые пытаются использовать многоступенчатые маршруты импорта, чтобы обойти контроль, пояснил европейский чиновник по вопросам санкций. Он добавил, что эта страна особенно часто используется для закупки европейских товаров.

Официальные данные Турции свидетельствуют о резком увеличении количества деклараций об экспорте приоритетных товаров в бывшие советские республики - Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, но статистические органы этих стран не зафиксировали соответствующего роста импорта.

Согласно оценкам США и ЕС, Россия использует критические товары в своих крылатых ракетах, беспилотниках и вертолетах.

Вашингтон и его европейские союзники призвали Турцию принять меры для ограничения торговли. Министерство финансов США также обратило внимание на этот вопрос в этом месяце во время последнего раунда санкций против России.

Турция сохранила прочные дипломатические и торговые связи с Россией, одновременно пообещав не помогать РФ обходить западный экспортный контроль.

Экономическая правда