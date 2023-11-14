Новости 14 ноября: Минфин хочет увеличить налог для банков, расследование Cyprus Confidential

О налогах для банков. Министерство финансов инициирует изменения в принятый в первом чтении законопроект о налогообложении сверхприбылей банков для дополнительных поступлений в государственный бюджет в следующем году.

О доходах "Укрнафты". За первый год работы под управлением государства ПАО "Укрнафта" получит 95 млрд грн дохода, что вдвое превысит среднегодовой показатель за последнее десятилетие.

О членстве в ЕС. В ближайшее время в Бюджетном комитете ВРУ заработает рабочая группа по законопроектам о реформировании Счетной палаты с привлечением представителей ЕС и США.

О российских нефтепродуктах. Часть нефтепродуктов, законтрактованных Министерством обороны США через поставщиков в Греции и Турции, может иметь российское происхождение, несмотря на санкции Запада, которые устанавливали "потолок цен" на них.

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О ЗАЭС. Международное агентство атомной энергии (МАГАТЭ) требует у россиян, которые контролируют оккупированную Запорожскую АЭС, пустить наблюдателей Агентства на противоаварийные учения, которые должны состояться на ЗАЭС.

О международном расследовании Cyprus Confidential. Российский олигарх Роман Абрамович сыграл роль посредника при передаче важнейших для российского телевидения активов от окружения семьи Ельцина к друзьям Путина.

Немецкий журналист, режиссер-документалист и писатель Хуберт Зайпель, который снял фильм о Путине и написал о нем 2 книги, ставшие бестселлерами, получил сотни тысяч евро от оффшоров, связанных с путинским олигархом Алексеем Мордашовым.

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