Минфин хочет увеличить налог для банков уже с этого года: ставка может превысить 50%
Министерство финансов инициирует изменения в принятый в первом чтении законопроект о налогообложении сверхприбылей банков для дополнительных поступлений в государственный бюджет в следующем году.
Об этом говорится в статье Forbes.
Отмечается, что уже согласованный размер ставки налога на "сверхприбыли банков", принятый Верховной Радой в первом чтении, может претерпеть кардинальные изменения.
Так, вместо выплаты в бюджет 36% из доходов 2024-2025 годов банкам могут установить меньший налог, который не ограничат только двумя годами.
Однако Минфин, НБУ и даже МВФ вроде бы выступают за дополнительное налогообложение банков не только со следующего года, но и ретроспективно за 2023-й, рассказали Forbes источники.
Ставка налога на 2023 год, по словам трех из них, может превысить 50%.
Окончательная цифра еще соглашается, но Минфин выступает за большую ставку, чем 36%, принятая в первом чтении, отметил на правах анонимности собеседник издания в правительстве.
По словам топ-чиновника одной из госструктур, предварительно обсуждается ставка 52–54%.
Глава финансового комитета Совета Даниил Гетманцев не подтвердил и не опроверг эту информацию. Он отметил, что депутаты вместе с Минфином, НБУ и МВФ рассматривают разные предложения о налогообложении сверхприбылей банков.
Читайте также: Правительство должно Нацбанку почти 700 миллиардов. Кто обогащается на этих долгах?
Напоминаем:
За три квартала 2023 года украинские банки получили 110 млрд. грн. чистой прибыли.
За 10 месяцев с начала года Национальный банк потратил на выплату процентов по депозитным сертификатам банкам 73,5 миллиарда гривен.