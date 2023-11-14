Минфин хочет увеличить налог для банков уже с этого года: ставка может превысить 50%

Министерство финансов инициирует изменения в принятый в первом чтении законопроект о налогообложении сверхприбылей банков для дополнительных поступлений в государственный бюджет в следующем году.

Об этом говорится в статье Forbes.

Отмечается, что уже согласованный размер ставки налога на "сверхприбыли банков", принятый Верховной Радой в первом чтении, может претерпеть кардинальные изменения.

Так, вместо выплаты в бюджет 36% из доходов 2024-2025 годов банкам могут установить меньший налог, который не ограничат только двумя годами.

Реклама:

Однако Минфин, НБУ и даже МВФ вроде бы выступают за дополнительное налогообложение банков не только со следующего года, но и ретроспективно за 2023-й, рассказали Forbes источники.

Ставка налога на 2023 год, по словам трех из них, может превысить 50%.

Окончательная цифра еще соглашается, но Минфин выступает за большую ставку, чем 36%, принятая в первом чтении, отметил на правах анонимности собеседник издания в правительстве.

Реклама:

По словам топ-чиновника одной из госструктур, предварительно обсуждается ставка 52–54%.

Глава финансового комитета Совета Даниил Гетманцев не подтвердил и не опроверг эту информацию. Он отметил, что депутаты вместе с Минфином, НБУ и МВФ рассматривают разные предложения о налогообложении сверхприбылей банков.

Читайте также: Правительство должно Нацбанку почти 700 миллиардов. Кто обогащается на этих долгах?

Напоминаем:

За три квартала 2023 года украинские банки получили 110 млрд. грн. чистой прибыли.

За 10 месяцев с начала года Национальный банк потратил на выплату процентов по депозитным сертификатам банкам 73,5 миллиарда гривен.