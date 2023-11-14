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Членство в ЕС: США и Евросоюз помогут Украине реформировать Счетную палату

Вторник, 14 ноября 2023, 15:33 - Лия Ильченко
 

В ближайшее время в Бюджетном комитете ВРУ заработает рабочая группа по законопроектам о реформировании Счетной палаты с привлечением представителей ЕС и США.

Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Отмечается, что цель будущих изменений - вопрос прозрачности и контроля за использованием европейских денег.

"Согласно выводам Еврокомиссии по заявке Украины на членство, Украина должна расширить мандат Счетной палаты и ввести использование всех международных стандартов аудита", - заявила народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

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С этой же целью глава Счетной палаты Андрей Майснер сейчас находится в Кракове (Польша) на рабочей встрече с руководителем Счетной палаты США (U.S. GAO) Джином Додаро.

"Стороны обсудят совместное проведение аудитов высшими органами аудита Украины и США по направлениям восстановления Украины, защиты от террористических атак РФ и т.д.", - отмечают в Счетной палате.

Напоминаем:

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В сентябре парламентский комитет по вопросам бюджета начал конкурсный отбор кандидатов на 11 должностей членов Счетной палаты.

Год назад председатель Счетной палаты Валерий Пацкан объявил, что написал заявление об отставке и заявил о "гостинец" от НАБУ - подозрение, и "политические разборки".

Счетная палата реформа Евросоюз Украина
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