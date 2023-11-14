Абрамович помог друзьям Путина получить контроль над важнейшими активами телевидения РФ – СМИ

Роман Абрамович Reuters

Российский олигарх Роман Абрамович сыграл роль посредника при передаче важнейших для российского телевидения активов от окружения семьи Ельцина к друзьям Путина.

Об этом пишет российское издание "Важные истории", со ссылкой на документы, которые стали доступными благодаря утечке корпоративных бумаг кипрских юридических фирм. Издание получило эти документы, участвуя в международном расследовательском проекте Cyprus Confidential ("Тайны Кипра").

Cyprus Confidential - глобальное расследование на базе утечки 3,6 млн документов шести кипрских компаний, которые занимаются регистрацией фирм и консалтингом. Его под эгидой Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и немецкого Paper Trail Media провели 270 журналистов из 69 медиа.

"Важные истории" напоминают, что после того, как Путин пришел к власти в 2000 году, ему понадобился контроль над СМИ, прежде всего над телеканалами.

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"Роман Абрамович сыграл роль посредника при передаче важнейших для российского телевидения активов от людей, близких к семье бывшего президента России Бориса Ельцина, друзьям нового президента Путина. Так было не только с "Первым каналом" (который тогда назывался ОРТ), но и, как выяснилось, и с крупнейшим на то время продавцом телерекламы в стране - группой "Видео интернешнл".

Согласно документам, которые стали доступны благодаря утечке корпоративных бумаг кипрских юридических фирм, Абрамович купил четверть группы "Видео интернешнл" еще в 2003 году, а в 2010-м продал долю фирмам друга Путина - виолончелиста Сергея Ролдугина, которого считают кошельком российского президента", - говорится в материале.

По словам "Важных историй", до сих пор считалось, что друзья и соратники бывшего министра по делам прессы, телерадиовещания и СМИ РФ Михаила Лесина - человека, близкого к семье Ельцина, продали "Видео интернешнл" в 2010 году структурам банка "Россия" давнего друга Путина, Юрия Ковальчука.

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Однако документы кипрской утечки свидетельствуют, что еще в 2003 году основатель и президент "Видео интернешнл", друг Лесина, Юрий Заполь, у которого было 41,5% "Видео интернешнл", продал 25% структурам Романа Абрамовича.

"Сделка была странной, поскольку была похожей не на продажу, а скорее, на аттракцион неслыханной щедрости - по документам 25% группы "Видео интернешнл" достались Абрамовичу всего за 8 млн рублей (около 270 тыс долларов). А уже в следующем году этот пакет принес ему в виде дивидендов 1,8 млн долларов, то есть почти в семь раз больше заплаченного", - говорится в расследовании.

При этом ранее об участии Абрамовича в сделках с "Видео интернешнл" известно не было. Абрамович не ответил на вопросы ICIJ, BBC и "Важных историй" об этой сделке.

Документы из утечки свидетельствуют, что 10 сентября 2003 года Заполь подписал два договора: по 12,5% "Видео интернешнл" были проданы кипрским компаниям Finoto Holdings и Grosora Holdings. Обе "замыкались" на офшорные фирмы, которыми владел Sara Trust Абрамовича.

В 2010 году стало известно, что "Видео интернешнл" продали структурам Юрия Ковальчука и близких ему бизнесменов. Продаже предшествовала кампания по снижению цены актива: был принят специальный закон, ограничивающий долю продавца телерекламы на рынке 35%.

"Он был прямо направлен против "Видео интернешнл", доля которой была вдвое больше. Но после продажи группы в нужные руки выяснилось, что закон по факту и не так страшен - "Видео интернешнл" не пришлось отказываться от клиентов, она просто перевела часть телеканалов в режим "консультирования". А в 2014 году Путин и вовсе отменил этот порог рекламного доминирования на телевидении", - пишет издание.

Документы кипрской утечки показывают, что в декабре 2010 года кипрские фирмы Finoto Holdings и Grosora Holdings продали 25% группы "Видео интернешнл" за 40 млн долларов. Покупателями стали Med Media Network и Namiral Trading - также с Кипра, компании связаны с крестным отцом дочери Путина, виолончелистом Сергеем Ролдугиным - давним другом Путина.

Владельцем Med Media Network была его панамская фирма International Media Overseas, указанная в международном журналистском расследовании Panama Papers. А владельцем Namiral Trading значился Александр Плехов, предприниматель, близкий к основателю банка "Россия" Юрию Ковальчуку. Плехов в некоторых случаях действовал по доверенности от Ролдугина.

Ролдугина называют "кошельком Путина". Такую репутацию он приобрел после выхода международного расследования Panama Papers, из которого стало понятно, что друг Путина, не будучи бизнесменом, значится владельцем нескольких офшоров, через которые проходят миллиарды долларов. Причем многие сделки не имеют очевидного экономического смысла, кроме создания формального повода, чтобы перечислить этим офшорам деньги.

Ролдугин и Ковальчук не ответили на вопросы журналистов для этого расследования.

Экономическая правда