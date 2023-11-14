Немецкий журналист, который много лет восхвалял Путина, получал за это деньги от путинского олигарха – СМИ

ФОТО: KREMLIN.RU

Немецкий журналист, режиссер-документалист и писатель Хуберт Зайпель, который снял фильм о Путине и написал о нем 2 книги, ставшие бестселлерами, получил сотни тысяч евро от оффшоров, связанных с путинским олигархом Алексеем Мордашовым.

Об этом свидетельствует утечка документов кипрских юридических документов в рамках международного расследовательского проекта Cyprus Confidential ("Тайны Кипра"), пишет российское издание "Важные истории", которое участвовало в расследовании.

Cyprus Confidential - глобальное расследование на базе утечки 3,6 млн документов шести кипрских компаний, которые занимаются регистрацией фирм и консалтингом. Его под эгидой Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и немецкого Paper Trail Media провели 270 журналистов из 69 медиа.

Издание отмечает, что две книги Зайпеля о Путине - "Путин. Логика власти" (2015) и "Власть Путина. Зачем Европе Россия" (2021) - были изданы на нескольких языках и стали бестселлерами, с десятками тысяч проданных экземпляров.

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А документальный фильм Зайпеля "Я, Путин. Портрет" (2012) был номинирован на премию немецкого телевидения за лучший репортаж.

"Сфера компетенции Зайпеля - Россия. Оно и понятно: по словам Зайпеля, он не только много лет изучал Россию как исследователь, но и "под сотню раз" общался с российским президентом", - пишет издание, отмечая, что Зайпеля неоднократно обвиняли в недостатке критичности в отношении услышанного от Путина.

Секретные финансовые договоренности годами связывали Зайпеля с компаниями, близкими к российскому олигарху Алексею Мордашову.

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Согласно документам, оказавшимся в распоряжении издания, в 2018 году Зайпель подписал "спонсорский договор", который должен был принести ему не менее 600 тысяч евро. По договору эта сумма выделялась на создание и популяризацию книги о "политическом климате в России". Этой книгой и стала "Власть Путина. Зачем Европе Россия?", опубликованная в 2021 году уважаемым гамбургским издательством Hoffmann und Campe.

Также в подготовленных для подписания документах есть рукописная пометка "аналогично заключенному в 2013 году договору: биография Путина".

"Очевидно, на подготовку предыдущей книги Зайпеля "Путин. Логика власти" было заключено отдельное соглашение на отдельную сумму. О спонсорских договорах и возможном конфликте интересов Зайпеля читатели узнать не могли - в книгах о них не говорилось ни слова. Не знал о них и издатель обоих бестселлеров", - говорится в ответе Hoffmann und Campe на запрос издания.

Отмечается, что спонсор скрывался за компанией-пустышкой De Vere Worldwide Corporation с Британских Виргинских островов - эта компания записана на Игоря Воскресенского, одного из директоров "Силовых машин", машиностроительного гиганта, владельцем которого был российский олигарх Алексей Мордашов.

В качестве свидетеля свою подпись на спонсорской сделке поставил еще один сотрудник Мордашова, Дмитрий Федотов, многолетний руководитель юридического отдела металлургического гиганта "Северсталь", принадлежащего олигарху.

Деньги на выплаты Зайпелю приходили в De Vere Worldwide от офшоров, бенефициаром которых был сам Мордашов: в 2018 и 2019 годах два офшора перевели De Vere Worldwide в общей сложности 610 тысяч евро. После каждого такого перевода De Vere отправляла деньги в пользу Зайпеля.

Отвечая по телефону на вопрос Paper Trail Media о деятельности De Vere Worldwide, Воскресенский сказал, что не помнит такой компании, и повесил трубку. Федотов и Мордашов на запросы не ответили.

Алексей Мордашов - постоянный участник российского списка миллиардеров, который составляет журнал Forbes. В 2021 олигарх даже возглавил его с состоянием в почти 30 млрд долларов (в нынешнем году он на пятом месте). Его называли одним из спонсоров строительства дворца Путина под Геленджиком. Структурам Мордашова также принадлежали крупные пакеты акций банка "Россия" (известного также как "банк друзей Путина") и "Национальной медиагруппы" (НМГ), которая контролирует значительную часть российского телевещания и медиарынка в целом.

После вторжения России в Украину Мордашов попал под западные санкции.

Отвечая на вопрос Paper Trail Media, Зайпель признал, что книги о Путине спонсировал российский миллиардер, однако он не считает, что это как-то дискредитирует его работы.

Экономическая правда