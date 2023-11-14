МАГАТЭ требует у россиян пустить их на противоаварийные учения на ЗАЭС: есть сомнения относительно персонала

Международное агентство атомной энергии (МАГАТЭ) требует у россиян, которые контролируют оккупированную Запорожскую АЭС, пустить наблюдателей Агентства на противоаварийные учения, которые должны состояться на ЗАЭС.

Соответствующее сообщение обнародовано на сайте МАГАТЭ.

Отмечается, что Агентство сомневается в квалификации присутствующего на станции персонала.

"Группе МАГАТЭ на месте стало известно, что аварийные учения ЗАЭС планируется провести в ноябре. Последние крупные учения на ЗАЭС проводились в ноябре 2021 года. С тех пор произошло беспрецедентное изменение численности персонала ЗАЭС, что могло помешать способности площадки эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации", - говорится в сообщении.

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Агентство подчеркивает необходимость разрешения группе ISAMZ наблюдать за будущими учениями.

У МАГАТЭ есть сомнения, что набранный россиянами персонал имеет лицензии для работы на атомной станции.

В частности, на прошлой неделе Агентству стало известно, Ростехнадзор - российский регулирующий орган по ядерной и радиационной безопасности, решил выдать лицензии работникам стации.

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Кроме того, МАГАТЭ приводит косвенные признаки того, что персонал станции не соответствует квалификационным требованиям.

Так, стало известно, что на текущей неделе начнется техническое обслуживание главных трансформаторов блоков 1, 2 и 3, подобное тому, что недавно проводилось на трансформаторах блоков 4, 5 и 6.

"МАГАТЭ было обеспокоено тем, что некоторые работы по техническому обслуживанию, которые проводились на системах безопасности реакторных установок, могли быть неполными, что требовало проведения дополнительного технического обслуживания", - говорится в сообщении.

Это стало понятно летом, после того, как энергоблок 4 якобы прошел техническое обслуживание систем безопасности. Однако в августе энергоблок 4 был возвращен на холодную остановку из-за утечки воды в одном из парогенераторов. Также понадобилось дальнейшее техническое обслуживание для очистки теплообменников систем безопасности блока.

"Ядерная безопасность и безопасность остаются под угрозой, чем дольше на станции сокращается количество обученного и опытного персонала. Для крупнейшей атомной электростанции Европы такая ситуация не является устойчивой", - отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По словам Гросси Запорожская атомная электростанция не смогла поддерживать комплексную программу систематического обслуживания, особенно из-за сокращения опытного обслуживающего персонала.

"МАГАТЭ продолжает собирать информацию о статусе и состоянии персонала", - отмечается в сообщении.

Агентство также продолжает подчеркивать, что ему нужен доступ ко всем шести турбинным залам для оценки безопасности, но 10 ноября экспертам на площадке снова не разрешили посетить части машинного зала блока № 1. А доступ к турбинным залам блоков 1, 2 и 4 во время обхода в октябре был ограничен россиянами, находящимися на оккупированной станции.