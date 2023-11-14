МАГАТЭ требует у россиян пустить их на противоаварийные учения на ЗАЭС: есть сомнения относительно персонала
Международное агентство атомной энергии (МАГАТЭ) требует у россиян, которые контролируют оккупированную Запорожскую АЭС, пустить наблюдателей Агентства на противоаварийные учения, которые должны состояться на ЗАЭС.
Соответствующее сообщение обнародовано на сайте МАГАТЭ.
Отмечается, что Агентство сомневается в квалификации присутствующего на станции персонала.
"Группе МАГАТЭ на месте стало известно, что аварийные учения ЗАЭС планируется провести в ноябре. Последние крупные учения на ЗАЭС проводились в ноябре 2021 года. С тех пор произошло беспрецедентное изменение численности персонала ЗАЭС, что могло помешать способности площадки эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации", - говорится в сообщении.
Агентство подчеркивает необходимость разрешения группе ISAMZ наблюдать за будущими учениями.
У МАГАТЭ есть сомнения, что набранный россиянами персонал имеет лицензии для работы на атомной станции.
В частности, на прошлой неделе Агентству стало известно, Ростехнадзор - российский регулирующий орган по ядерной и радиационной безопасности, решил выдать лицензии работникам стации.
Кроме того, МАГАТЭ приводит косвенные признаки того, что персонал станции не соответствует квалификационным требованиям.
Так, стало известно, что на текущей неделе начнется техническое обслуживание главных трансформаторов блоков 1, 2 и 3, подобное тому, что недавно проводилось на трансформаторах блоков 4, 5 и 6.
"МАГАТЭ было обеспокоено тем, что некоторые работы по техническому обслуживанию, которые проводились на системах безопасности реакторных установок, могли быть неполными, что требовало проведения дополнительного технического обслуживания", - говорится в сообщении.
Это стало понятно летом, после того, как энергоблок 4 якобы прошел техническое обслуживание систем безопасности. Однако в августе энергоблок 4 был возвращен на холодную остановку из-за утечки воды в одном из парогенераторов. Также понадобилось дальнейшее техническое обслуживание для очистки теплообменников систем безопасности блока.
"Ядерная безопасность и безопасность остаются под угрозой, чем дольше на станции сокращается количество обученного и опытного персонала. Для крупнейшей атомной электростанции Европы такая ситуация не является устойчивой", - отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
По словам Гросси Запорожская атомная электростанция не смогла поддерживать комплексную программу систематического обслуживания, особенно из-за сокращения опытного обслуживающего персонала.
"МАГАТЭ продолжает собирать информацию о статусе и состоянии персонала", - отмечается в сообщении.
Агентство также продолжает подчеркивать, что ему нужен доступ ко всем шести турбинным залам для оценки безопасности, но 10 ноября экспертам на площадке снова не разрешили посетить части машинного зала блока № 1. А доступ к турбинным залам блоков 1, 2 и 4 во время обхода в октябре был ограничен россиянами, находящимися на оккупированной станции.