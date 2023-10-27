Новости 27 октября: Коломойскому продлили арест еще на месяц, ГБР провело обыски в столичных ТЭЦ

Об украинском зерне. Президент Владимир Зеленский предложил президенту Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мухаммаду бин Заиду Аль Нахайяну присоединиться к глобальной гуманитарной инициативе Grain from Ukraine.

О замороженных активах РФ. Лидеры ЕС одобрили планы использования миллиардов евро, полученных от замороженных российских активов, для помощи Украине, а Европейская комиссия, как ожидается, выдвинет соответствующие юридические предложения в начале декабря.

О российской космической отрасли. Космическая отрасль России находится в кризисном состоянии и даже несет угрозу безопасности, в частности международным проектам РФ.

О суде над Коломойским. Шевченковский районный суд города Киева продлил срок пребывания под стражей олигарха Игоря Коломойского еще на месяц до 2 декабря включительно.

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О ремонте госпиталя ветеранов в Киеве. Цены на строительные материалы, которые используются в ремонте госпиталя ветеранов в Киеве, являются завышенными в среднем в 2,4 раза.

Об обысках ГБР. В помещениях столичных ТЭЦ, которые являются объектами критической инфраструктуры и находятся в управлении "Киевтеплоэнерго", идут обыски Государственного бюро расследований.

Позже в ГБР сообщили, что обыски на столичных ТЭЦ проводились по факту хищения денег, выделенных на ремонт энергооборудования, разрушенного обстрелом прошлой осенью и зимой, более того, следователи подозревают, что и сами ремонты не проводились.

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О ВАКС. Высший антикоррупционный суд постановил принудительно доставить на судебное заседание народного депутата Ярослава Дубневича, обвиняемого в незаконном завладении 93 млн грн "Укрзализныци".

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Если федеральный суд даст разрешение на конфискацию яхты Amadea стоимостью 300 миллионов долларов, средства с ее продажи на аукционе передадут Украине. Как это работает?